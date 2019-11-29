Футбольні зірки України-2019: названо претендентів на перемогу в номінаціях

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Футбольні зірки України-2019 / УАФ

2 грудня на НСК "Олімпійський" відбудеться урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019".

Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій. Також буде вручено спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2019 року.

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Претенденти в номінаціях "Футбольні зірки України-2019"

Найкраща футбольна школа

  • Академія ФК "Шахтар" Донецьк
  • Академія ФК "Динамо" Київ
  • Академія ФК "Карпати" Львів

Найкраща молода футболістка (віком до 19 років)

  • Юлія Христюк ("ЕМС-Поділля" Вінниця)
  • Надія Куніна ("Житлобуд-1" Харків)
  • Ірина Котяш ("Житлобуд-2" Харків)

Найкращий молодий футболіст (віком до 21 року)

  • Віталій Миколенко ("Динамо" Київ)
  • Владислав Супряга ("Дніпро-1" Дніпро)
  • Сергій Булеца ("Дніпро-1" Дніпро)

Автор найкращого голу

  • Надія Іванченко ("Ладомир" Володимир-Волинський)
  • Сергій Сидорчук ("Динамо" Київ)
  • Георгій Цитаішвілі ("Динамо" Київ)

Найкращий гравець з футзалу

  • Кирило Ципун (МФК "Продексім" Херсон)
  • Ігор Корсун (МФК "Продексім" Херсон)
  • Артем Фаренюк (ФК "Ураган" Івано-Франківськ)

Найкращий гравець з пляжного футболу

  • Андрій Неруш ("Євроформат-Бодон", "ВІТ")
  • Олег Зборовський ("Артур М’юзік", ФК "Альтернатива")
  • Костянтин Макеєв ("Гріффін")

До слова: Ярмоленко, Маліновський, Зінченко та інші претендують на звання найкращого легіонера

Найкращий гравець у студентському футболі

  • Андрій Співаков (Київський університет ім. Бориса Грінченка)
  • Яна Малахова (Харківська державна академія фізичної культури)
  • Юрій Заставецький (Тернопільський національний педагогічний університет)

Найкращий гравець з інвалідністю

  • Дмитро Українець (Київ)
  • Олександр Гетманов (Суми)
  • Віталій Романчук (Волинська обл.)

Найкращий арбітр

  • Віктор Копієвський (Кропивницький)
  • Микола Балакін (Київська обл.)
  • Денис Шурман (Київська обл.)

Найкращий голкіпер серед жінок

  • Ірина Саніна ("Житлобуд-1" Харків)
  • Катерина Самсон ("Житлобуд-2" Харків)
  • Дарина Бондарчук ("Житлобуд-2" Харків)

Найкращий голкіпер серед чоловіків

  • Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк)
  • Юрій Паньків ("Олександрія" Олександрія)
  • Георгій Бущан ("Динамо" Київ)

Найкращий тренер жіночих команд

  • Роман Заєв ("Восход"Стара Маячка)
  • Наталія Зінченко (ЖФК "Житлобуд-2" Харків, національна жіноча збірна України)
  • Олег Бортнік ("Ладомир" Володимир-Волинський)

Найкращий тренер чоловічих команд

  • Андрій Шевченко (головний тренер національної збірної України)
  • Олександр Петраков (головний тренер юнацької збірної України U-20)
  • Віктор Скрипник (головний тренер ФК "Зоря" Луганськ)

Найкращі 11 (жінки)

11 футболісток

Найкращі 11 (чоловіки)

11 футболістів

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Найкраща футболістка

  • Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1" Харків)
  • Яна Калініна ("Житлобуд-2" Харків)
  • Надія Куніна ("Житлобуд-2" Харків)

Найкращий футболіст

  • Марлос (ФК "Шахтар" (Донецьк)
  • Тайсон (ФК "Шахтар" Донецьк)
  • Віктор Циганков (ФК "Динамо" Київ)

Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року. Початок заходу – о 17.30, початок трансляцїї на телеканалі "Футбол 1" – о 19.00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Віктор Циганков Андрій Шевченко Футзал Збірна України з футболу
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