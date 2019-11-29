Футбольні зірки України-2019: названо претендентів на перемогу в номінаціях
2 грудня на НСК "Олімпійський" відбудеться урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019".
Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій. Також буде вручено спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2019 року.
Дивіться також: Названо претендентів на кращий гол в Україні: відео
Претенденти в номінаціях "Футбольні зірки України-2019"
Найкраща футбольна школа
- Академія ФК "Шахтар" Донецьк
- Академія ФК "Динамо" Київ
- Академія ФК "Карпати" Львів
Найкраща молода футболістка (віком до 19 років)
- Юлія Христюк ("ЕМС-Поділля" Вінниця)
- Надія Куніна ("Житлобуд-1" Харків)
- Ірина Котяш ("Житлобуд-2" Харків)
Найкращий молодий футболіст (віком до 21 року)
- Віталій Миколенко ("Динамо" Київ)
- Владислав Супряга ("Дніпро-1" Дніпро)
- Сергій Булеца ("Дніпро-1" Дніпро)
Автор найкращого голу
- Надія Іванченко ("Ладомир" Володимир-Волинський)
- Сергій Сидорчук ("Динамо" Київ)
- Георгій Цитаішвілі ("Динамо" Київ)
Найкращий гравець з футзалу
- Кирило Ципун (МФК "Продексім" Херсон)
- Ігор Корсун (МФК "Продексім" Херсон)
- Артем Фаренюк (ФК "Ураган" Івано-Франківськ)
Найкращий гравець з пляжного футболу
- Андрій Неруш ("Євроформат-Бодон", "ВІТ")
- Олег Зборовський ("Артур М’юзік", ФК "Альтернатива")
- Костянтин Макеєв ("Гріффін")
До слова: Ярмоленко, Маліновський, Зінченко та інші претендують на звання найкращого легіонера
Найкращий гравець у студентському футболі
- Андрій Співаков (Київський університет ім. Бориса Грінченка)
- Яна Малахова (Харківська державна академія фізичної культури)
- Юрій Заставецький (Тернопільський національний педагогічний університет)
Найкращий гравець з інвалідністю
- Дмитро Українець (Київ)
- Олександр Гетманов (Суми)
- Віталій Романчук (Волинська обл.)
Найкращий арбітр
- Віктор Копієвський (Кропивницький)
- Микола Балакін (Київська обл.)
- Денис Шурман (Київська обл.)
Найкращий голкіпер серед жінок
- Ірина Саніна ("Житлобуд-1" Харків)
- Катерина Самсон ("Житлобуд-2" Харків)
- Дарина Бондарчук ("Житлобуд-2" Харків)
Найкращий голкіпер серед чоловіків
- Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк)
- Юрій Паньків ("Олександрія" Олександрія)
- Георгій Бущан ("Динамо" Київ)
Найкращий тренер жіночих команд
- Роман Заєв ("Восход"Стара Маячка)
- Наталія Зінченко (ЖФК "Житлобуд-2" Харків, національна жіноча збірна України)
- Олег Бортнік ("Ладомир" Володимир-Волинський)
Найкращий тренер чоловічих команд
- Андрій Шевченко (головний тренер національної збірної України)
- Олександр Петраков (головний тренер юнацької збірної України U-20)
- Віктор Скрипник (головний тренер ФК "Зоря" Луганськ)
Найкращі 11 (жінки)
11 футболісток
Найкращі 11 (чоловіки)
11 футболістів
Читайте також: Представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження VAR в Україні
Найкраща футболістка
- Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1" Харків)
- Яна Калініна ("Житлобуд-2" Харків)
- Надія Куніна ("Житлобуд-2" Харків)
Найкращий футболіст
- Марлос (ФК "Шахтар" (Донецьк)
- Тайсон (ФК "Шахтар" Донецьк)
- Віктор Циганков (ФК "Динамо" Київ)
Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року. Початок заходу – о 17.30, початок трансляцїї на телеканалі "Футбол 1" – о 19.00.