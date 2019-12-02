"Футбольні зірки України 2019": переможці всіх номінацій
2 грудня на НСК "Олімпійський" відбувається церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019". На церемонії нагороджують найкращих тренерів, футболістів та футболісток 2019 року.
Найкраща футбольна школа
Академія ФК "Шахтар" Донецьк
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Найкраща молода футболістка (віком до 19 років)
Юлія Христюк ("ЕМС-Поділля" Вінниця)
Найкращий молодий футболіст (віком до 21 року)
Віталій Миколенко ("Динамо" Київ)
Автор найкращого голу
Надія Іванченко ("Ладомир" Володимир-Волинський)
Сергій Сидорчук ("Динамо" Київ)
Георгій Цітаішвілі ("Динамо" Київ)
Найкращий гравець з футзалу
Кирило Ципун (МФК "Продексім" Херсон)
Найкращий гравець з пляжного футболу
Андрій Неруш ("Євроформат-Бодон", "ВІТ")
Олег Зборовський ("Артур М’юзік", ФК "Альтернатива")
Костянтин Макеєв ("Гріффін")
Найкращий гравець у студентському футболі
Андрій Співаков (Київський університет ім. Бориса Грінченка)
Яна Малахова (Харківська державна академія фізичної культури)
Юрій Заставецький (Тернопільський національний педагогічний університет)
Найкращий гравець з інвалідністю
Дмитро Українець (Київ)
Олександр Гетманов (Суми)
Віталій Романчук (Волинська обл.)
Найкращий арбітр
Віктор Копієвський (Кропивницький)
Микола Балакін (Київська обл.)
Денис Шурман (Київська обл.)
Найкращий голкіпер серед жінок
Ірина Саніна ("Житлобуд-1" Харків)
Катерина Самсон ("Житлобуд-2" Харків)
Дарина Бондарчук ("Житлобуд-2" Харків)
Найкращий голкіпер серед чоловіків
Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк)
Юрій Паньків ("Олександрія" Олександрія)
Георгій Бущан ("Динамо" Київ)
Найкращий тренер жіночих команд
Роман Заєв ("Восход" Стара Маячка)
Наталія Зінченко (ЖФК "Житлобуд-2" Харків, національна жіноча збірна України)
Олег Бортнік ("Ладомир" Володимир-Волинський)
Найкращий тренер чоловічих команд
Андрій Шевченко (головний тренер національної збірної України)
Олександр Петраков (головний тренер юнацької збірної України U-20)
Віктор Скрипник (головний тренер ФК "Зоря" Луганськ)
Найкращі 11 (жінки)
11 футболісток
Найкращі 11 (чоловіки)
11 футболістів
Найкраща футболістка
Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1" Харків)
Яна Калініна ("Житлобуд-2" Харків)
Надія Куніна ("Житлобуд-2" Харків)
Найкращий футболіст
Марлос (ФК "Шахтар" (Донецьк)
Тайсон (ФК "Шахтар" Донецьк)
Віктор Циганков (ФК "Динамо" Київ)