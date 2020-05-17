Футбольний клуб "Інгулець" готовий піти до суду в Лозанні, якщо сезон в Першій лізі не дограють

Чемпіонат України з футболу в Першій Лізі офіційно ще не відновили. Цілком ймовірно, що його і не будуть догравати. Якщо це станеться, то футбольний клуб "Інгулець" пригрозив звернутися Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

Офіційна заява про звернення в суди, в тому числі й в Спортивний арбітражний суд у Лозанні (Court of Arbitration for Sport, САЅ) опублікована на офіційному сайті "Інгульця".

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Чому "Інгулець" погрожує судом

Цілком ймовірно, що чемпіонат Першої ліги, де і виступає команда, не буде відновлено після карантину. Клубам буде доволі важко фінансово виконувати всі нові вимоги та обмеження, пов'язані з коронавірусом. Відтак в ПФЛ розглядають варіант дострокового закінчення чемпіонату.

В такому разі підсумкова таблиця, а відтак і список команд, які зможуть піднятися в УПЛ, буде сформована на момент зупинки чемпіонату.

Нагадаємо. В УПЛ виходять три перші команди з Першої ліги. Натомість в Першу лігу опускається остання команда з УПЛ. "Інгулець" на момент зупинки чемпіонату посідав четверте місце в турнірній таблиці. Відтак не зможе піднятися в УПЛ, якщо сезон вирішать закінчити достроково. Саме тому керівництво клубу і погрожує судом, якщо сезон не дограють.

"Передбачаючи й такий розвиток подій, не виключаємо варіант пошуку справедливості в вищих профільних інстанціях, включаючи Спортивний суд у Лозанні", – попередили у клубі.

Варто додати, що "Інгулець" на момент зупинки чемпіонату набрав 37 очок. Стільки ж було в "Минаю", "Оболонь-Бровар" та "Агробізнесу", Тож вони ділили 3-6 місця в турнірній таблиці. Однак третє місце, яке й дає право піднятися в УПЛ, посідав "Минай". При цьому "Рух", який на першій сходинці, випереджав ці чотири клуби лише на два очки. А друга "Волинь" мала 38 очок в активі.

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