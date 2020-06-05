4 червня португальський "Порту" програв в гостях "Фамалікану" (в головній лізі вперше з сезону-1993/94) з рахунком 1:2. Тепер лідер чемпіонату може втратити перше місце – "Бенфіка" відстає на одне очко, але з матчем в запасі.

У поразці "Порту" було і хороше – клуб дуже красиво подякував лікарям за роботу під час пандемії коронавірусу. Відповідні фото з'явилися на Twitter-сторінці клубу.

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На формі з'явився напис Super Doc (можна перекласти як "супер лікар"). Раніше там була реклама спонсора – пивного бренду Super Bock.

А ще прізвища гравців написані від руки спеціальними маркерами. Так роблять лікарі, які борються з коронавірусом: вони носять стільки захисту, що часом важко зрозуміти, хто ж під маскою. Тому пищуть на костюмах прізвища або інші позначки.

Також на трибунах стадіону в Віла-Нова-де-Фамалікан був розтягнутий величезний банер: "Дякую за все" – це теж послання лікарям.

Відновлення чемпіонату Португалії