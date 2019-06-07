Футбольний клуб "Дніпро" припинить своє існування

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ФК "Дніпро" припинить своє існування
ФК "Дніпро" припинить своє існування

Футбольний клуб "Дніпро", який виступає в аматорському чемпіонаті України, з імовірністю в 99,9% припинить існування.

Про це повідомляє Footboom.

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За інформацією видання, деякі гравці перейдуть в "Дніпро-1", а іншим футболістам нададуть статус вільних агентів.

Невідомою при цьому залишається доля тренерів, які працювали з командою – Олександра Поклонського, Володимира Багмута, Володимира Геращенка, Сергія Назаренка та Миколи Медіна.

Сезон-2018/19 команда Поклонського провела в аматорському чемпіонаті, посіла 5-е місце, набравши 33 очка в 22-х іграх.

Сумно, що історія "Дніпра", який двічі ставав чемпіоном Радянського Союзу (в 1983 і 1988 роках) і грав у фіналі Ліги Європи (2015), може обірватися на настільки мінорній ноті.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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