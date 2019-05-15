Футбольний клуб "Львів" може припинити існування, – журналіст

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Футбольний клуб "Львів" може зникнути
Футбольний клуб "Львів" може зникнути / ПФК "Львів"

Черговий український клуб може зникнути. Мова йде про ФК "Львів".

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Відповідну інформацію озвучив журналіст та ведучий Ігор Циганик у програмі "Циганик Live" на FootballHub.

"Мені відомо, що керівництво "Львова" потроху починає втрачати інтерес до львівського клубу. Деякі менеджери прийшли та намалювали перспективи: привозити бразильців, потім продавати їх українським грандам, заробляти гроші, грати в єврокубках. Ні у "Львова", ні у "Вереса" (а це одне і те ж) зараз перспектив таких немає. Жоден бразилець, який пройшов цей "Шахтар" для бідних", не має жодних шансів зачепитися в українських грандах. Вже ходять чутки, що збираються закривати цей проект або передавати його в якісь інші руки. Зараз вже йде пошук потенційних інвесторів, які могли б вкластися в цей клуб. Але перспективи у "Львова" немає", – заявив Ігор Циганик.

Водночас: Гравцем львівського клубу цікавляться іноземні команди, трансфер оцінюється у 3 мільйони євро 

Ще однією проблемою клубу журналіст назвав те, що дитяча футбольна школа належить іншій людині – Роману Михайліву. Саме він був президентом футбольного клубу "Львів" ще минулого сезону, коли команда виступала у Другій лізі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів
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