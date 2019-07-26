Футбольний клуб навічно закріпив 1-й номер за вбитим окупантами 16-літнім воротарем

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Степан Чубенко
Степан Чубенко

Футбольний клуб "Авангард" з міста Краматорська вилучив 1-й номер з обігу в команді. Цей номер закріпили за вбитим окупантами 16-літнім Степаном Чубенком.

Степан Чубенко був вбитий російськими бойовиками у липні 2014 року. Хлопця схопили у Донецьку, декілька днів катували, а згодом застрелили. Вбивці здійснили п'ять пострілів в потилицю юнаку.

Дізнайтеся більше: Вибили зуби та вбили пострілом в голову: п'ять років трагічній загибелі Степана Чубенка

При цьому навіть невідома точна дата загибелі Степана Чубенка. За однією з версій, його застрелили 25 липня 2014 року. Однак на його могилі викарбувана дата 27 липня.

Варто додати, що Степан Чубенко захоплювався спортом. Спочатку займався греко-римською боротьбою, потім – футболом. Був воротарем юнацької футбольної команди "Авангард" міста Краматорська. Попри те, юнак не зіграв жодного матчу за дорослу команду, керівництвом ФК "Авангард" прийнято рішення вилучити з обігу 1-й номер, і навічно закріпити його за Степаном Чубенко. 

Окрім того, на сторінці клубу тепер є окремий розділ, присвячений Степану Чубенку під назвою "Навіки перший".

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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