Футбольний клуб навічно закріпив 1-й номер за вбитим окупантами 16-літнім воротарем

Футбольний клуб "Авангард" з міста Краматорська вилучив 1-й номер з обігу в команді. Цей номер закріпили за вбитим окупантами 16-літнім Степаном Чубенком.

Степан Чубенко був вбитий російськими бойовиками у липні 2014 року. Хлопця схопили у Донецьку, декілька днів катували, а згодом застрелили. Вбивці здійснили п'ять пострілів в потилицю юнаку.

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При цьому навіть невідома точна дата загибелі Степана Чубенка. За однією з версій, його застрелили 25 липня 2014 року. Однак на його могилі викарбувана дата 27 липня.

Варто додати, що Степан Чубенко захоплювався спортом. Спочатку займався греко-римською боротьбою, потім – футболом. Був воротарем юнацької футбольної команди "Авангард" міста Краматорська. Попри те, юнак не зіграв жодного матчу за дорослу команду, керівництвом ФК "Авангард" прийнято рішення вилучити з обігу 1-й номер, і навічно закріпити його за Степаном Чубенко.

Окрім того, на сторінці клубу тепер є окремий розділ, присвячений Степану Чубенку під назвою "Навіки перший".