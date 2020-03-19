Футбольний клуб українця відмовився платити зарплату гравцям на час карантину
На час карантину через пандемію коронавірусу футбольні клуби зазнають чималих збитків. Деякі ж вирішили їх скоротити, не виплачуючи зарплату гравцям.
Казахстанський "Каспій" призупинив дію контрактів з футболістами основної команди у зв'язку з введенням надзвичайного стану в країні, повідомляє KazFootball.kz.
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Всі гравці команди отримали лист, в якому говориться про те, що клуб в односторонньому порядку призупиняє дію контрактів з футболістами з 16 березня по 15 квітня. При цьому призупинення договору можливе і на довший час, якщо в Казахстані буде продовжений надзвичайний стан через пандемію.
Відтак на час призупинення дії контрактів футболістам не будуть платити зарплату.
- За "Каспій" виступає українець Тарас Бондаренко.
- "Каспій" після двох зіграних турів (чемпіонат Казахстану відбувається за схемою весна-осінь) програв два матчі та йде на 11-у місці в турнірній таблиці.
- У Казахстані було виявлено 35 випадків зараження на коронавірус. Летальних випадків не зафіксовано. В країні оголошений надзвичайний стан до 15 квітня 2020 року.
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