Футбольний клуб українця відмовився платити зарплату гравцям на час карантину

На час карантину через пандемію коронавірусу футбольні клуби зазнають чималих збитків. Деякі ж вирішили їх скоротити, не виплачуючи зарплату гравцям.

Казахстанський "Каспій" призупинив дію контрактів з футболістами основної команди у зв'язку з введенням надзвичайного стану в країні, повідомляє KazFootball.kz.

До слова Європейські топ-чемпіонати можуть втратити до 4 мільярдів євро через коронавірус

Всі гравці команди отримали лист, в якому говориться про те, що клуб в односторонньому порядку призупиняє дію контрактів з футболістами з 16 березня по 15 квітня. При цьому призупинення договору можливе і на довший час, якщо в Казахстані буде продовжений надзвичайний стан через пандемію.

Відтак на час призупинення дії контрактів футболістам не будуть платити зарплату.

За "Каспій" виступає українець Тарас Бондаренко.

"Каспій" після двох зіграних турів (чемпіонат Казахстану відбувається за схемою весна-осінь) програв два матчі та йде на 11-у місці в турнірній таблиці.

У Казахстані було виявлено 35 випадків зараження на коронавірус. Летальних випадків не зафіксовано. В країні оголошений надзвичайний стан до 15 квітня 2020 року.

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