Футбольний марафон в АПЛ завершився шаленою кількістю травм у футболістів

Насичений період в новорічні свята позбавив команди англійської Прем'єр-ліги ряду провідних гравців. За 13 днів "фестивального періоду" клуби АПЛ зіткнулися з 74 травмами.

Як повідомляє BBC, cильніше за інших постраждали "Ньюкасл" (9 пошкоджень), "Борнмут" (6), "Тоттенхем", "Крістал Пелас" і "Челсі" (по 5).

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Найбільш важкі травми отримали Калум Чамберс ("Арсенал"), Веслі Мораес і Том Хітон ("Астон Вілла") – у них розрив хрестоподібних зв'язок.

Наразі у чемпіонаті Англії перерва, яка триватиме до 10-го січня. Втім, деякі клуби АПЛ грають кубкові матчі.

Зокрема, "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка 4-го січня здолав клуб "Порт Вейлу". Українець відзначився голом.

На цей момент в АПЛ-2019/20 зіграний 21 тур. Лідирує "Ліверпуль" – на рахунку команди Юргена Клоппа 58 очок.

Найближчий переслідувач – "Лестер", який відстає від "Ліверпуля" на 13 балів.