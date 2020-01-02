Футбольний матч в мексиканській тюрмі переріс у масову бійку: 16 загиблих, серед поранених діти

В переддень Нового 2020 року в мексиканській тюрмі Сьєнгільє, що у місті Сакатекас, вирішили влаштувати футбольний матч. закінчився він масовими бійками, внаслідок яких загинуло 16 осіб. Придушити бунт вдалося лише за 2,5 години силами спецпризначенців.

За даними видання Sopitas, футбольний матч відбувся між командами, одна з яких представляла картель Гольфо, інша – бандитське угруповання Лос Сетас. Та самим футболом ув'язнені вирішили не обмежитися. Під час масової сутички, що виникла, були використані холодна та вогнепальна зброя.

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Як підсумок – 16 осіб загинуло, ще п'ятеро отримали важкі поранення. Усі загиблі – в'язні, а серед постраждалих є діти. Адже на футбольний матч пустили родичів та друзів ув'язнених.

Бійка тривала понад дві з половиною години, поки поліції не вдалося навести порядок.