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Футзалістки збірної України забили гол з неймовірної комбінації у матчі проти Фінляндії: відео

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Жіноча збірна України з футзалу / futsal.com.ua

Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал Lviv Freedom Cup-2020. На груповому етапі підопічні Олега Шайтанова обіграли Угорщину (5:1) і Фінляндію (5:2)

Окремо варто відзначити гол українок у ворота команди Фінляндії. Комбінація видалася просто на диво.

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Відео фантастичного голу жіночої збірної України з футзалу


Зазначимо, що збірна України стала першим фіналістом Lviv Freedom Cup-2020. Її суперник визначиться за підсумками матчу між збірними Чехії та Італії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Футзал
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