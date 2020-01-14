Футзалістки збірної України забили гол з неймовірної комбінації у матчі проти Фінляндії: відео

Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал Lviv Freedom Cup-2020. На груповому етапі підопічні Олега Шайтанова обіграли Угорщину (5:1) і Фінляндію (5:2)

Окремо варто відзначити гол українок у ворота команди Фінляндії. Комбінація видалася просто на диво. Читайте також: Збірна України сильніша за Росію, – український захисник Ордець, що виступає за московський клуб Відео фантастичного голу жіночої збірної України з футзалу

Зазначимо, що збірна України стала першим фіналістом Lviv Freedom Cup-2020. Її суперник визначиться за підсумками матчу між збірними Чехії та Італії.