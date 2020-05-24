Ф'юрі анонсував поєдинок з Джошуа: Це буде найбільший бій з часів зустрічі Льюїса з Бруно
Володар чемпіонського поясу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі планує бій з Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBO, WBA, IBF. Поєдинок британських боксерів відбудеться, якщо вони виграють свої наступні бої.
Британська битва
В інтерв'ю Sky Sports Тайсон заявив, що йому потрібно перемогти американця Деонтея Уайлдера, щоб думати про бій з Джошуа.
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Тайсон сказав, що поєдинку з Джошуа не буде, якщо він програє Уайлдеру.
- Третій бій між Ф'юрі і Уайлдером мав відбутися влітку, але перенесений через карантин.
Є ще один бій проти Уайлдера, і так далі, і тому подібне. Якщо Джошуа програє Пулєву, то віддалиться від нашої зустрічі,
– заявив Тайсон.
Він додав, що в суперважкій вазі боксер не може думати про двох суперників.
Все йде добре, дай Боже, ми влаштуємо великий поєдинок з Джошуа – британське протистояння. Я дам фанатам те, що вони хочуть побачити, особливо британським. Це буде найбільший бій з часів зустрічі Леннокса Льюїса з Френком Бруно,
– сказав Ф'юрі.
Попередньо Джошуа має зустрітися з Кубратом Пулєвим 25 липня. Проте бій планують перенести на осінь через карантин у Британії.
Усик і Уайт на заваді бою десятиліття
- На кону бою Джошуа – Ф'юрі може стояти звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Обидва боксери володіють всіма можливими титулами.
- Однак на заваді поєдинку можуть стати Олександр Усик та Ділліан Уайт.
- Український боксер – офіційний претендент на титул WBO, який володіє Джошуа.
- Натомість Ф'юрі повинен провести бій з обов'язковим претендентом за версією WBC – британцем Уайтом.