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Ф'юрі анонсував поєдинок з Джошуа: Це буде найбільший бій з часів зустрічі Льюїса з Бруно

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Ф'юрі анонсував поєдинок з Джошуа
Ф'юрі анонсував поєдинок з Джошуа / Sky Sports

Володар чемпіонського поясу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі планує бій з Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBO, WBA, IBF. Поєдинок британських боксерів відбудеться, якщо вони виграють свої наступні бої.

Британська битва

В інтерв'ю Sky Sports Тайсон заявив, що йому потрібно перемогти американця Деонтея Уайлдера, щоб думати про бій з Джошуа.

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Тайсон сказав, що поєдинку з Джошуа не буде, якщо він програє Уайлдеру.

  • Третій бій між Ф'юрі і Уайлдером мав відбутися влітку, але перенесений через карантин.

Є ще один бій проти Уайлдера, і так далі, і тому подібне. Якщо Джошуа програє Пулєву, то віддалиться від нашої зустрічі,
– заявив Тайсон.

Він додав, що в суперважкій вазі боксер не може думати про двох суперників.

Все йде добре, дай Боже, ми влаштуємо великий поєдинок з Джошуа – британське протистояння. Я дам фанатам те, що вони хочуть побачити, особливо британським. Це буде найбільший бій з часів зустрічі Леннокса Льюїса з Френком Бруно,
– сказав Ф'юрі.

Попередньо Джошуа має зустрітися з Кубратом Пулєвим 25 липня. Проте бій планують перенести на осінь через карантин у Британії.

Усик і Уайт на заваді бою десятиліття

  • На кону бою Джошуа – Ф'юрі може стояти звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Обидва боксери володіють всіма можливими титулами.
  • Однак на заваді поєдинку можуть стати Олександр Усик та Ділліан Уайт.
  • Український боксер – офіційний претендент на титул WBO, який володіє Джошуа.
  • Натомість Ф'юрі повинен провести бій з обов'язковим претендентом за версією WBC – британцем Уайтом.
Джошуа – Ф'юрі: головне
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Бокс
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