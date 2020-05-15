Ф'юрі назвав список майбутніх суперників: чи планує Тайсон битися з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав список боксерів, з якими може зустрітися. У контракті британця прописані три поєдинки, але Тайсон планує провести більше боїв.

31-річний Ф'юрі заявив, що перед другим боєм з Деонтеєм Уайлдером у нього в контракті були три поєдинки. інформує Boxing Scene.

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Після другого бою з американцем Тайсону потрібно провести два поєдинки: ще один реванш з Уайлдером та бій з Ентоні Джошуа.

За словами Тайсона, поєдинок з Джошуа тільки в планах.

Мені 31 рік, я в хороших кондиціях, в чудовому настрої. Я тренуюся 3-4 рази на день. Є багато боксерів, яких я міг би побити,

– сказав Ф'юрі.

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Тайсон не включив 33-річного українця Олександра Усика у список з дев'яти боксерів, з якими він хотів би побитися.

Як сказав Тайсон, його цікавлять Ділліан Уайт, Джаррелл Міллер, Кубрат Пулєв, Енді Руїс, Луїс Ортіс, Даніель Дюбуа, Джо Джойс, Ефе Аджагба, Тоні Йока.

Раніше Тайсон розповів , що не планує битися з Усиком. Він пояснив, що на поєдинку з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.

Ф'юрі сказав, що не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.

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