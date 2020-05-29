Ф'юрі розповів, у якому стилі нокаутує Джошуа: Він танцюватиме на рингу, немов Бембі

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі підігріває інтерес до потенційного поєдинку з Ентоні Джошуа. Тайсон, який знаний майстер брудної балаканини, розповів, у якому стилі нокаутує чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Джошуа.

Ф'юрі планує нокаут у ранніх раундах

В інтерв'ю Talk Sport Ф'юрі розповів, що стиль Джошуа підходить для нього. Тому він не сумнівається у легкій перемозі.

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"Ентоні стоїть вертикально і йде вперед, використовуючи класичний захист", – сказав Ф'юрі.

Він назвав Джошуа сильним та потужним боксером. Але, на думку Ф'юрі, його опоненту бракує майстерності у роботі ніг.

Він навряд чи демонструє витримку, і у нього трохи тонка кишка, коли справа доходить до пропущених ударів,

– заявив Ф'юрі.

Тайсон припускає, що нокаутує Джошуа в другому або третьому раунді. Він навіть розповів, як це зробить.

Коли я вперше по ньому потраплю, його ноги кинуться в танок. Потім я накинуся на нього, як це робив товстий. Легко, ніяких турбот. Я розповідав вам, яким ударом нокаутую Джошуа? Це буде лівий хук в скроню. Ви побачите, як Джошуа танцює на рингу, немов Бембі,

– резюмував Тайсон.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Обидва британці можуть розіграти звання абсолютного чемпіона світу уже у 2020 році. Але для цього обом потрібно виграти наступні поєдинки.

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У Джошуа на 25 липня запланована зустріч з Кубратом Пулєвим. Болгарський боксер – офіційний претендент на титул IBF. Ймовірно, що бій відтермінують на осінь.

Слід зазначити, що Джошуа також повинен провести захист поясу WBO. Обов'язковим суперником британця є Олександр Усик.

Натомість Ф'юрі має провести третій поєдинок з Деонтеєм Уайлдером. Американець активував опцію про реванш.