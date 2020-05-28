Ф'юрі включив Усика в список потенційних суперників

Непереможний британський боксер Тайсон Ф'юрі включив Олександра Усика у список потенційних суперників. Донедавна чемпіон світу за версією WBC відкидав можливість зустрічі з Усиком. Схоже британський супертяж знову змінив думку.

Список суперників Ф'юрі

Як повідомляє портал talksport.com, Ф'юрі назвав боксерів, з якими планує побитися до завершення професійної кар'єри.

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У першій трійці бажаних суперників Ф'юрі опинилися американець Деонтей Уайлдер та британці Ентоні Джошуа і Ділліан Уайт.

Я готовий битися з будь-яким суперником, і на підході є багато боксерів на кшталт Джо Джойса, Даніеля Дюбуа і Тоні Йокі. Є багато свіжого м'яса для биття. Можна навіть побитися з Луїсом Ортісом або ким завгодно,

– заявив Тайсон.

Він додав, що Олександр Усик та Дерек Чісора також в обоймі.

"Є багато класних боксерів, з якими потрібно побитися, давши вболівальникам ці поєдинки", – заявив Ф'юрі.

Чому Ф'юрі не хотів битися з Усиком