Ф'юрі включив Усика в список потенційних суперників
Непереможний британський боксер Тайсон Ф'юрі включив Олександра Усика у список потенційних суперників. Донедавна чемпіон світу за версією WBC відкидав можливість зустрічі з Усиком. Схоже британський супертяж знову змінив думку.
Список суперників Ф'юрі
Як повідомляє портал talksport.com, Ф'юрі назвав боксерів, з якими планує побитися до завершення професійної кар'єри.
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У першій трійці бажаних суперників Ф'юрі опинилися американець Деонтей Уайлдер та британці Ентоні Джошуа і Ділліан Уайт.
Я готовий битися з будь-яким суперником, і на підході є багато боксерів на кшталт Джо Джойса, Даніеля Дюбуа і Тоні Йокі. Є багато свіжого м'яса для биття. Можна навіть побитися з Луїсом Ортісом або ким завгодно,
– заявив Тайсон.
Він додав, що Олександр Усик та Дерек Чісора також в обоймі.
"Є багато класних боксерів, з якими потрібно побитися, давши вболівальникам ці поєдинки", – заявив Ф'юрі.
Чому Ф'юрі не хотів битися з Усиком
- Тайсон Ф'юрі розповів, що поєдинок з 33-річним Усиком не входить у його плани. За словами британця, на зустрічі українцем не вдасться заробити солідний гонорар.
- Ф'юрі запевнив, що не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.
- Також британець вважає, що український боксер надто слабкий для суперважкого дивізіону.