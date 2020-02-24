Ф'юрі – Уайлдер: чи буде третій бій

22 лютого відбувся реванш між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Якщо перша зустріч боксерів у ринзі завершилася нічиєю, то другий бій впевнено виграв Тайсон. У контракті на другий бій була опція для реваншу, яку Уайлдер може активувати протягом 30 днів.

Тренер Уайлдера Джей Діс впевнений, що Деонтей скористається правом на реванш.

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"Дивіться самі, вони вже подарували вболівальникам два крутих бої. Тому не сумніваюся, що глядачі із задоволенням подивляться і третє протистояння. І, вважаю, ми теж погодимося з необхідністю негайного третього бою. Припускаю, що і команда Ф'юрі буде не проти", – цитує тренера vRINGe.

Менеджер Уайлдера Шеллі Фінкель зробив обережну заяву. Він вважає, що Уайлдеру, можливо, знадобиться час на відновлення.

Але впевнений, що він повернеться. Упевнений, ми побачимо їх третє протистояння. І тільки переможець третього бою вирішить, в якому напрямку йому рухатися далі,

– сказав менеджер.

Водночас співпромоутер Ф'юрі Боб Арум (Top Rank) повідомив, що у разі потреби Уайдеру дадуть більше, аніж 30 днів на остаточне рішення щодо реваншу.

Також за словами Арума, якщо він скористається своїм правом на реванш, то третій бій відбудеться до серпня 2020 року.

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Тайсон Ф'юрі впевнений, що Уайлдер захоче реваншу. Втім, британець також вважає, що американцю потрібен час для відновлення.

Я практично впевнений, що він попросить реванш, адже він потужний панчер і здатний нокаутувати суперника в будь-який момент. Такий боксер завжди здатний виграти бій. Я впевнений, що ми знову зустрінемося, якщо Уайлдер цього захоче,

– цитує Ф'юрі The independent.

Уайлдер – Ф'юрі II

Реванш між Ф'юрі та Уайлдером завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.

Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.

Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.

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