Ф'юрі – Уайлдер: дата і місце третього бою

Тайсон Ф'юрі таки проведе третій бій проти американця Деонтея Уайлдера. Третій бій між боксерами повинен відбутися влітку 2020 року.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Ф'юрі, розповів деталі організації третього поєдинку.

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За його словами, бій відбудеться влітку на легендарній арені "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку.

Виторг з вхідних квитків наближається до 17 мільйонів доларів. Сто відсотків, що третій бій Ф'юрі і Уайлдера пройде в Америці. "Медісон-Сквер-Гарден" прекрасно підходить. До таких боїв у людей є апетит, чому не влаштувати це знову?,

– цитує Арума WBN.

Арум заявив, що згідно з контрактом, реванш можливий в середині липня. Також відомо, що Уайлдер має місяць з моменту бою проти Ф'юрі, щоб активувати пункт контракту про реванш.