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Ф'юрі – Уайлдер: дата і місце третього бою

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі / the-sun.com

Тайсон Ф'юрі таки проведе третій бій проти американця Деонтея Уайлдера. Третій бій між боксерами повинен відбутися влітку 2020 року.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Ф'юрі, розповів деталі організації третього поєдинку.

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За його словами, бій відбудеться влітку на легендарній арені "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку.

Виторг з вхідних квитків наближається до 17 мільйонів доларів. Сто відсотків, що третій бій Ф'юрі і Уайлдера пройде в Америці. "Медісон-Сквер-Гарден" прекрасно підходить. До таких боїв у людей є апетит, чому не влаштувати це знову?,
– цитує Арума WBN.

Арум заявив, що згідно з контрактом, реванш можливий в середині липня. Також відомо, що Уайлдер має місяць з моменту бою проти Ф'юрі, щоб активувати пункт контракту про реванш.

  • Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився нічиєю.
  • Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року і завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
  • Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.
  • Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
  • Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
  • Після поєдинку обидві сторони заявили, що не проти провести третій поєдинок.
 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Спорт Бокс
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