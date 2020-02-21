Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині

22 лютого в Лас-Вегасі відбудеться реванш між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі. Зараз у британця є реальні шанси відібрати чемпіонський пояс. Хто такий Ф'юрі і чим саме він небезпечний? Спробуємо розібратися розглянувши його біографію.

Ранні роки

Ф'юрі народився 12 серпня 1988 року у сім'ї ірландських циганів, які оселилися в Манчестері. Саме через своє походження боєць зараз себе називає "Циганським королем". До речі, його повне ім'я Люк Тайсон Ф'юрі. Тайсоном його назвав батько, який також був професійним боксером і вирішив іменувати сина на честь свого кумира Майка Тайсона.

Це цікаво: Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності

Люк народився на 7 тижнів скорше природного терміну, був недоношеним малюком і важив всього 450 грамів. Лікарі вважали, що він не виживе. Однак, це все не завадило йому в майбутньому вирости справжнім гігантом з нереальною силою. Зараз його зріст складає 206 сантиметрів, а вага близько 120 кілограмів.

Хлопець швидко змужнів і почав займатися боксом. Його тренером став дядько Пітер Ф'юрі.

Аматорські виступи

На аматорському ринзі Тайсон виступав одразу за дві збірні: Ірландії та Англії. Всього провів 34 поєдинки, в 30 переміг. У 2006 році зайняв третє місце на молодіжному чемпіонаті світу. Ще через рік переміг на юнацькому чемпіонаті Євросоюзу. На момент закінчення своїх любительських виступів займав третє місце в рейтингу AIBA серед важковаговиків.

Професійна кар'єра

Свій перший бій на професійному ринзі Ф'юрі провів у грудні 2008 року. Нокаутував у першому раунді угорського боксера Бела Дендєші. Через два з половиною роки британець зустрівся з першим своїм насправді серйозним суперником. Це був його співвітчизник, на той момент непереможний Дерек Чісора.

До слова: Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: стали відомі гонорари боксерів за чемпіонський бій 22 лютого

Перед боєм обидва боксери мали однаковий рекорд з 14 перемог в 14 поєдинках. Чісора навіть розглядався фаворитом, проте андердог вразив надійним захистом і набагато більш розумною манерою ведення поєдинку. Ф'юрі краще розподілив свої сили, завдавав слабші удари, але в значно більшій кількості. Ця стратегія принесла йому перемогу за одноголосним рішенням суддів. Переможець цього двобою отримав титул Чемпіона Британії й Британської співдружності та розглядався як потенційний опонент для чемпіонського бою з Володимиром Кличком. Тоді Тайсон відмовився від зустрічі з українцем, вирішив ще провести декілька проміжних поєдинків.

І в цих боях він ледь не втратив "0" в графі поразок. У зустрічах з Невіном Пайкичем і Стівом Канінгемом він пропустив міцні удари, після яких побував у нокдауні. Водночас в ті моменти проспект вперше проявив свою здібність підійматися з канвасу і швидко відновлюватися.

У грудні 2014 року Тайсон Ф'юрі знову зустрічається з Дереком Чісорою. З часу їхньої першої зустрічі Дерек встиг зазнати трьох поразок, в тому числі в чемпіонському бою з нинішнім мером Києва Віталієм Кличком. З перспективного проспекта Чісора перетворився на міцного й не поступливого андердога топового рівня. Ф'юрі ж навпаки – сильно розвинув свої навички, почав застосовувати стійку лівші, пробивати удари під неймовірними кутами та майже до ідеалу розвинув свою пластичність.

Бій-реванш перетворився на одностороннє домінування. Тайсон легко перегравав опонента, чим навіть зміг вивести його з психологічної рівноваги. Тренер Дерека зупинив бій після 10 раунду. Після цього переможець зустрівся з німцем Крістіаном Хамером, якого впевнено переміг, а далі вийшов на чемпіонський бій з об'єднаним чемпіоном Володимиром Кличком.

Думаю, чим закінчився даний поєдинок пам'ятає абсолютна більшість читачів. Обережний бокс від обох бійців, в якому Ф'юрі вміло використав свою перевагу в антропометрії й переміг українського чемпіона одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо: Кличко прикро програв Тайсону Ф'юрі – як це було

Втрата титулів і проблеми

Після поєдинку з Володимиром майже одразу було оголошено про реванш. IBF вирішило відібрати свій пояс через неможливість чемпіона провести обов'язковий захист проти офіційного претендента – ще одного українця В'ячеслава Глазкова. Та реванш так і не відбувся, спочатку він зірвався через травму Кличка, а потім сам Ф'юрі не впорався з психологічним тиском, а через депресію навіть був близьким до суїциду.

Більше про це: Тайсон Ф'юрі розповів, як ледь не покінчив із собою: Я пішов на міст

Саме з цих причин Тайсон відмовився від титулів WBA, WBO, IBO у грудні 2016 року. Найдовше він продовжував утримувати титул журналу The Ring – аж до січня 2018 року.

Через два роки після перемоги над Володимиром Кличком, колишній чемпіон взагалі не був схожим на боксера. Британець масово поїдав гамбургери, нюхав кокаїн і набрав вагу понад 170 кілограмів. Також не забував про міцні алкогольні напої: віскі й горілку.

Після стрімкого злету у своїй кар'єрі спортсмен рухнув на саме дно.

Повернення

У листопаді 2017 року Тайсон зрозумів, що жити далі в такому стилі більше не можна. Він заявив про про відновлення кар'єри, повернувся у зал. За пів року інтенсивних занять і жорстокої дієти він зміг ефективно скинути зайву вагу і повернутися хай не в ідеальну, але в гідну спортивну форму. 9 червня 2018 року після двох з половиною років паузи, він знову виходить в ринг в поєдинку з албанцем Сефером Сефері й, знущаючись, його перемагає. Потім у складнішому двобої перемагає екс-претендента на чемпіонський пояс – італійця Франческо П'янету.

Навіть після цих виграшів мало хто вірив у нього перед боєм з володарем поясу WBC Деонтеєм Уайлдером. Та Ф'юрі знову здивував весь світ, яскраво перетанцював суперника в більшості раундів, однак двічі міцно пропустив і побував у двох нокдаунах, які змусили суддів присудити нічию.

З того часу "лінійний" чемпіон провів ще дві сутички. Спочатку яскраво познущався з німця Томом Шварцом, нокаутувавши його у 2 раунді. Далі у важкому поєдинку з розсіченням переміг непоступливого шведа Отто Валліна. Зараз же його чекає бій реванш з Уайлдером і на цей раз він вже є навіть невеликим фаворитом.

До слова: Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті

Особисте життя

Не дивлячись на складний характер, Ф'юрі веде досить зразкове сімейне життя. Він одружений. Зі своєю коханою Періс познайомився ще у 16-річному віці й відтоді вони не розлучалися. Хоча лише в грудні 2008 вони зіграли весілля. Разом пара виховує трьох дітей. Старшою є дочка Венесуела, середній син Прінс і найменшим у сім'ї є Тайсон-молодший.

У Люка є два двоюрідні брати, які також є успішними професійними боксерами. Енді ЛІ – колишній чемпіон світу у середній вазі, закінчив кар'єру два роки тому. Ще один – Хью Ф'юрі виступає у хевівейті, також бився за титул WBO, але програв новозеландцю Джозефу Паркеру. Рідний брат Тайсон Томі Ф'юрі недавно дебютував на професійному ринзі та поки йде без поразок – переміг в трьох боях з дуже слабкими опонентами.

Цікаві факти

В березні 2013 був оштрафований на 3 тисячі фунтів стерлінгів за некоректні висловлювання у твіттер. Через місяць, після перемоги над Стівом Канінгемом, заспівав у ринзі в прямому ефірі, після цього неодноразово повторював такий перформанс. Фанатам запам'ятався його прихід на пресконференцію перед боєм з Володимиром Кличком в костюмі Бетмена. А осінню 2019 року британець спробував себе у ролі рестлера і переміг Брона Строумена.