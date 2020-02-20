Ф'юрі чи Уайлдер: на кого ставлять зірки боксу

22 лютого на арені MGM Grand у Лас-Вегасі відбудеться бій-реванш між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Перший їхній двобій відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию. Зараз всі експерти, фанати, колишні і теперішні чемпіони, зірки боксу обмінюються своїми думками і прогнозами на майбутній поєдинок. Ми зібрали для вас висловлювання щодо цього від найцікавіших персонажів.

Сауль Альварес – лідер рейтингу pound-for-pound:

"Це буде дуже цікавий бій. Тайсон здорово рухається і дуже розумно діє в ринзі, тоді як Уайлдер, як всім нам добре відомо, має вражаючу потужність і в будь-який момент може завершити поєдинок всього одним ударом. Якщо Тайсон буде все робити правильно до самої останньої секунди поєдинку, я бачу у нього більше можливостей перемогти. Але він повинен провести ідеальний бій".

Оце так: Уайлдер і Ф'юрі влаштували бійку перед боєм: відео

Марвін Хаглер – один з найкращих середньоваговиків у історії боксу:

"Круто бачити, як супертяжі знову виходять на перший план після тривалого перебування на других ролях. Такі хлопці, як Тайсон Ф'юрі, привносять видовище. Він яскрава особистість. А Уайлдер непередбачуваний – ніколи не знаєш, з яким стилем він вийде на бій. Я не думаю, що Уайлдер буде битися з Ф'юрі так само, як в першому поєдинку. Упевнений, що на цей раз він зробить все можливе, щоб суперник вже не піднявся з канвасу. З нетерпінням чекаю реваншу і не знаю, чого очікувати. Яку стратегію обере кожен з них? У мене немає відповіді на це питання, але я б хотів побачити Уайлдера переможцем, тому що чекаю, коли вони з Ентоні Джошуа виявляться в одному рингу. Їх бій вже давно назрів".

Ентоні Джошуа – лідер суперважкої ваги:

"Я думаю виграє Ф'юрі. Я думаю, що людина, яка майже зробила це в перший раз, не помилиться в другий. Це єдина причина. Я вважаю, він був близький першого разу, але за очками вийшла нічия. Це було як 12 раундів майстер-класу, і потім трапилася проблема в 12 раунді, яка відділила його від перемоги на користь нічиї. Я просто думаю, що Тайсон Ф'юрі виправить свої помилки, повернеться і переможе".

До слова: Жорсткий нокаут Уайлдера став найкращим у році: відео

Олександр Усик – колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті:

"У першому бою перевагу віддавав Ф'юрі. У другому, напевно, теж буду більше схилятися до нього. У нього набагато більше навичок, ніж в Уайлдера", – розповів Олександр Усик.

Однак він назвав те, завдяки чому Уайлдер зможе перемогти та зберегти свій чемпіонський титул.

"Деонтей – непередбачуваний хлопець, який може вдарити в будь-який момент. Як це і сталося в першому поєдинку. Ф'юрі потрібно бути максимально сконцентрованим на поєдинку. Бути постійно в бою. Не намагатися бути піжоном", – застеріг британця Усик.

Варте уваги: Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком

Еді Хірн – керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing:

"Ф'юрі буде робити те, що він зазвичай робить. Танцюватиме навколо, буде уникати Уайлдера, цуратися зближення з ним і намагатися виграти бій за очками. Він каже, що вийде в ринг і постарається нокаутувати Уайлдера за два раунди, але це все нісенітниця. Звичайно, Ф'юрі повинен використовувати свої переваги. Зріст Тайсона 206 см, він незручний, його важко вдарити. Він не великий панчер, йому не подобається обмін ударами, він просто технічно дуже хороший і незручний. Роби це, будь незручним. Він не виграє бій, намагаючись бути хоробрим. Йому потрібно боксувати на задній нозі, ламати плани Уайлдера. Він повинен показати такий виступ, як проти Кличка. І він може зробити це. Але в цей раз Уайлдер, я думаю, буде більш відчайдушним".

Евандер Холіфілд – володар трьох найпрестижніших поясів у першій важкій та суперважкій вазі:

"Якщо Деонтею дати час, щоб викинути його удар правою, він нокаутує тебе. Але Тайсон Ф'юрі розумний боєць, у нього довші руки, незручний стиль, він може пристосовуватися. Справа буде в тому, який боєць нав'яже свій бій. Якщо дати йому час, я думаю, Деонтей нокаутує з одного удару. Тайсон, звичайно, може заперечити, що одного удару буде недостатньо. Я все ж вважаю, що для нього це буде трохи складніше".

Мені Пак'яо – чемпіон світу у 8 вагових категоріях:

"Ніколи не став проти панчера, особливо такого, як Деонтей Уайлдер. Я дивлюся на Уайлдера, як на Майка Тайсона, іншого такого ж панчера. Передбачаю, що Уайлдер виграє реванш у Ф'юрі нокаутом в 10-му раунді".

Цікаво: "Кокаїн і повії": Ф'юрі розповів, чим займеться після бою з Уайлдером

Кейт Турман – колишній володар поясу WBO у напівсередній вазі:

"Ставлю на Деонтея, одного з найнебезпечніших панчерів в історії боксу. Уайлдер вже знає про рухи, швидкості та тактику Ф'юрі. Якщо Уайлдер зуміє не дати Ф'юрі рухатися, як той хоче, то впевнений, він зробить те, що у нього виходить найкраще. Уайлдер нокаутом".

Діліан Уайт – обов'язковий претендент на титул WBC:

"Хто переможе в реванші Уайлдер-Ф'юрі? Як хто? Це ж очевидно. Переможе WBC. Вони в будь-якому випадку отримають свої відсотки від бою. А якщо Уайлдер і Ф'юрі поб'ються до кінця року і в третій раз, то в WBC знову отримають свої гроші. Вони в будь-якому випадку в дамках. Ну, думаю, що бій буде не сильно відрізнятися від попереднього. У Ф'юрі на цей раз трохи більше шансів. Він в ще кращій формі, тому сподіваюся, що він переможе. Чи гарантує мені це бій за титул? Ні, звичайно ж, ні. Згадайте, Ф'юрі якось уже обіцяв мені бій, а через тиждень вирішив, що краще в третій раз поб'ється з Дереком Чісорою...".