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Ф'юрі після бою з Уайледером проведе поєдинок з реслінгу

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Тайсон Ф'юрі / metro.us

Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову проведе бій з реслінгу. 5 квітня у рамках шоу Wrestlemania 36 британець зустрінеться з чемпіоном WWE Броком Леснаром.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон з TalkSport з посиланням на слова Тайсона Ф'юрі.

Читайте також: Уайлдер – Ф'юрі: бій офіційно відбудеться 22 лютого

Раніше ресурс WrestleVotes повідомляв, що бій Леснар – Ф'юрі може відбутися тільки в тому випадку, якщо 22 лютого Ф'юрі здолає чемпіона WBC американця Деонтея Уайлдера.

У WWE начебто не бажають вкладати гроші у Ф'юрі в разі його поразки Уайледеру.

Спорт24 повідомляв, що Ф'юрі вже дебютував у WWE. У жовтні 2019 року в Саудівській Аравії в рамках шоу WWE: Crown Jewell Тайсон яскраво здолав досвідченого американця Броуна Строумена.

У рамках цього ж шоу Леснар побив знайомого за виступами в UFC мексиканського бійця Кейна Веласкеса.

Що відомо про реслінг?

  • Реслінг – це театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.
  • WWE – це американська публічна компанія, що займається проведенням заходів з реслінгу, а також випускає кінопродукцію, музику, одяг і комп'ютерні ігри.
  • Wrestlemania 36 (Реслманія) – це головне шоу World Wrestling Entertainment (WWE).
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Тайсон Ф'юрі
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