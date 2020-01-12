Ф'юрі після бою з Уайледером проведе поєдинок з реслінгу
Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову проведе бій з реслінгу. 5 квітня у рамках шоу Wrestlemania 36 британець зустрінеться з чемпіоном WWE Броком Леснаром.
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон з TalkSport з посиланням на слова Тайсона Ф'юрі.
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Раніше ресурс WrestleVotes повідомляв, що бій Леснар – Ф'юрі може відбутися тільки в тому випадку, якщо 22 лютого Ф'юрі здолає чемпіона WBC американця Деонтея Уайлдера.
У WWE начебто не бажають вкладати гроші у Ф'юрі в разі його поразки Уайледеру.
Спорт24 повідомляв, що Ф'юрі вже дебютував у WWE. У жовтні 2019 року в Саудівській Аравії в рамках шоу WWE: Crown Jewell Тайсон яскраво здолав досвідченого американця Броуна Строумена.
У рамках цього ж шоу Леснар побив знайомого за виступами в UFC мексиканського бійця Кейна Веласкеса.
Що відомо про реслінг?
- Реслінг – це театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.
- WWE – це американська публічна компанія, що займається проведенням заходів з реслінгу, а також випускає кінопродукцію, музику, одяг і комп'ютерні ігри.
- Wrestlemania 36 (Реслманія) – це головне шоу World Wrestling Entertainment (WWE).