Ф'юрі після бою з Уайледером проведе поєдинок з реслінгу

Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову проведе бій з реслінгу. 5 квітня у рамках шоу Wrestlemania 36 британець зустрінеться з чемпіоном WWE Броком Леснаром.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон з TalkSport з посиланням на слова Тайсона Ф'юрі.

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Раніше ресурс WrestleVotes повідомляв, що бій Леснар – Ф'юрі може відбутися тільки в тому випадку, якщо 22 лютого Ф'юрі здолає чемпіона WBC американця Деонтея Уайлдера.

У WWE начебто не бажають вкладати гроші у Ф'юрі в разі його поразки Уайледеру.

Спорт24 повідомляв, що Ф'юрі вже дебютував у WWE. У жовтні 2019 року в Саудівській Аравії в рамках шоу WWE: Crown Jewell Тайсон яскраво здолав досвідченого американця Броуна Строумена.

У рамках цього ж шоу Леснар побив знайомого за виступами в UFC мексиканського бійця Кейна Веласкеса.

Що відомо про реслінг?