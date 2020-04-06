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Ф'юрі продовжує думати і мріяти про мене в сауні, – Кличко

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Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі / GETTY IMAGES

Володимир Кличко прокоментував історію про сауну з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Видання Sky Sports Boxing у твіттері поширило відео, як Тайсон розповів, що переміг Кличка в сауні. Український боксер не забарився з відповіддю.

Легендарний український супертяж написав, що йому моторошно від того, що Ф'юрі продовжує думати і мріяти про нього в сауні.

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Я продовжую читати ці хвилюючі історії про спогади Ф'юрі, які пов'язані з нашим спільним походом в сауну. По-перше, очевидно, що я брав участь в змаганні. Воно проходило в його голові. По-друге, як моторошно, що цей чоловік продовжує думати і мріяти про мене в сауні,
– написав Кличко.

Що відомо про історію в сауні

Тайсон Ф'юрі у своїй автобіографії розповів про перебування в таборі Володимира Кличка у 2010 році.

"Близько двадцяти з нас пішли в сауну, і старий американський тренер, який працював з Володимиром, сказав мені: "Знаєш, Володимир – король сауни, тому прояви певну повагу. Йому подобається йти звідти останнім", – розповів Ф'юрі.

Британець заявив, що слова тренера були викликом для нього. "Я знав, що це був ідеальний момент, щоб кинути йому виклик"

Отже, ми зайшли, я товстий, як свиня, і це найгарячіша сауна з усіх, де я будь-коли бував. Один за одним хлопці виходять, там залишилися тільки я і Володимир. Ми мали бути там всього двадцять хвилин, але потім він встає і повертає годинник назад, ще на двадцять хвилин. Я подумав, що помру тут. Але я не збирався дозволити йому перемогти,
– розповів Тайсон.

"Я подумав, що раптом я втрачу свідомість, вони можуть пролити на мене трохи води, і зі мною все буде гаразд. Тому я рахував час у голові, щоб триматися сфокусованим, а потім за п'ять хвилин Володимир роздратовано пішов. Я залишився там ще на десять хвилин, а коли вийшов, то мало не зомлів", – резюмував британець.

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  • У 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка рішенням суддів та відібрав усі чемпіонські титули українця. Реванш між боксерами так і не відбувся.
  • Кличко в останньому поєдинку на професійному ринзі програв Ентоні Джошуа.
  • Натомість Ф'юрі після скандалу з допінгом повернувся у бокс та став чемпіоном світу за версією WBC.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Спорт Бокс
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