Ф'юрі розповів, коли проведе бій з Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів про свої майбутні поєдинки. За словами британця, до завершення кар'єри йому залишилося два бої.

Ймовірно, що першим поєдинком Тайсона буде реванш з Деонтеєм Уайлдером. Тайсон 22 лютого здолав американця та відібрав титул WBC. Третя зустріч боксерів повинна відбутися влітку 2020 року.

До теми: Ф'юрі – Уайлдер: чи буде третій бій

У мене залишилося два бої, потім настане час серйозно замислитися над тим, що робити далі. Скільки можна? Я не програю вже в 31 поєдинку. Уже 12 років виступаю в професійному боксі. Я вже став чемпіоном світу у важкій вазі. Після перемоги над Кличком, я отримав всі титули,

– сказав Ф'юрі в інтерв'ю ютуб-каналу This Morning.

Тайсон припустив, що його останній бій на професійному ринзі буде проти британця Ентоні Джошуа. Ентоні – чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Наразі відомо, що наступний поєдинок Джошуа проведе 20 червня 2020 року проти Кубрата Пулєва.

Промоутер Джошуа Едді Хірн раніше заявив, що готовий організувати поєдинок між Ф'юрі та Джошуа. За його словами, зустріч боксерів відбудеться, якщо вони здобудуть перемоги в наступних поєдинках.

Ймовірний бій між Ф'юрі та Джошуа може бути за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. Досі у цій вазі не було абсолютних чемпіонів, які володіли всіма титулами.