Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 KO) і німецький боксер Том Шварц (24-0, 16 KO) провели дуель поглядів напередодні їхнього бою.

Спершу британець і німець попозували на камеру, потім розвернулися один до одного лицем до лиця, ледь не поцілувалися і поспілкувалися.

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Загалом, Ф'юрі знову влаштував шоу і суперник підтримав його. Хоча Шварц і виглядав дещо стурбованим.

Тайсон Ф'юрі – Том Шварц: дуель поглядів

Нагадаємо, поєдинок Тайсон Ф'юрі – Том Шварц відбудеться 15 червня в Лас-Вегасі.

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