Ф'юрі та Уайлдер провели дуель поглядів – відео
Британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Уайлдер провели дуель поглядів. До бою між боксерами за титул WBC залишилося менше місяця.
Боксери провели традиційну передматчеву пресконференцію, на якій зустрілися поглядами.
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Ф'юрі – Уайлдер відео дуелі поглядів
Під час пресконференції боксери встигли обмінятися "люб'язностями". Зокрема, Деонтей заявив, що у Ф'юрі в кулаках подушки. "У нього є майстерність, але цього недостатньо", – сказав Уайлдер.
Також американець зізнався, що здивований пророкуванням Тайсона закінчити бій нокаутом у другому раунді.
"Це їхня стратегія? Я не знаю, як її сприймати. Вони намагаються вибити мене з моєї гри?", – сказав Деонтей.
Натомість Тайсон розповів, що Деонтей володіє потужним ударом.
"Уайлдер може віддати деякі раунди, адже він здатний зрівняти шальки терезів. Ти можеш вигравати у нього протягом одинадцяти з половиною раундів, але за решту 30 секунд Уайлдер здатний нокаутувати будь-якого опонента", – резюмував Тайсон.
- Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
- Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
- Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.
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