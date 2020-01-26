Ф'юрі та Уайлдер провели дуель поглядів – відео

Британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Уайлдер провели дуель поглядів. До бою між боксерами за титул WBC залишилося менше місяця.

Боксери провели традиційну передматчеву пресконференцію, на якій зустрілися поглядами.

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Ф'юрі – Уайлдер відео дуелі поглядів

Під час пресконференції боксери встигли обмінятися "люб'язностями". Зокрема, Деонтей заявив, що у Ф'юрі в кулаках подушки. "У нього є майстерність, але цього недостатньо", – сказав Уайлдер.

Також американець зізнався, що здивований пророкуванням Тайсона закінчити бій нокаутом у другому раунді.

"Це їхня стратегія? Я не знаю, як її сприймати. Вони намагаються вибити мене з моєї гри?", – сказав Деонтей.

Натомість Тайсон розповів, що Деонтей володіє потужним ударом.

"Уайлдер може віддати деякі раунди, адже він здатний зрівняти шальки терезів. Ти можеш вигравати у нього протягом одинадцяти з половиною раундів, але за решту 30 секунд Уайлдер здатний нокаутувати будь-якого опонента", – резюмував Тайсон.