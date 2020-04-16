Ф'юрі та Уайлдер зійшлися у заочній битві: Тайсон продовжив психологічну гру
Боксери Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер, які тільки у лютому з'ясовували стосунки в ринзі, знову перейшли у медійну площину. Британець та американець обмінялися "люб'язностями" через ЗМІ.
Деонтей Уайлдер заявив, що не вважає непереможного Тайсона Ф'юрі чемпіоном. За словами Деонтея, британець отримає визнання від нього, якщо виграє у реванші.
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"У моїх очах Ф'юрі не чемпіон. Він ним не буде, поки ми не проведемо третій бій. Я в цьому спорті дуже довгий час, люди знають, який я насправді.
Люди, які розбираються в боксі, знають, що в ту ніч це не був Деонтей Уайлдер. Я був як зомбі. Досі думаю про це. Не можу повірити в те, що сталося і намагаюся з'ясувати, як це сталося", – цитує Деонтея Sky Sports.
За словами Деонтея, це буде фінальна битва між ним і Ф'юрі.
Ф'юрі, який відібрав у Уайлдера титул WBC, обурився через заяву американця.
"Давай-давай, чувак. Опускайся ще нижче. Сумно дивитися на це. Ти прекрасно знаєш, що на рингу в той вечір був ти. І я розгромив саме тебе. Ось і вся правда.
Тобі б краще сприйняти все як є і рухатися вперед. Це всього лише бій, який ти або виграєш, або програєш. Це всього лише бокс, друже", – цитує Тайсон Ф'юрі Boxing News 24.
Тайсон Ф'юрі 22 лютого переміг Деонтея Уайлдер технічним нокаутом.
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