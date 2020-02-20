Ф'юрі зачепив мати Уайлдера, назвавши її другим суперважковаговиком у світі: відео

Суперважковаговики Тайсон Ф'юрі і Деонтей Уайлдер посварилися напередодні матчу-реваншу, який відбудеться в Лас-Вегасі 22 лютого.

Спорт24 писав, що під час дуелі поглядів боксери тривалий час дивилися одне одному в очі, супроводжуючи це провокативними висловами. Першим не витримав чемпіон WBC Уайлдер. Американець штовхнув британського супертяжа. Ф'юрі не придумав нічого кращого, як відплатити Деонтею тією ж монетою.

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З'ясувалося, що Ф'юрі образливо відгукнувся про матір Уайлдера, після чого і сталася сутичка.

"Я перший боксер суперважкої ваги, а ти – другий. Хто, на твою думку, перший?", – сказав Уайлдер.

"Я – перший", – відповів Ф'юрі.

"А хто другий?", – запитав Уайлдер.

"Твоя мама!", – відповів Ф'юрі.

Deontay Wilder and Tyson Fury had a debate over who's #1 and who's #2 in the heavyweight division while their press conference was off-air for an ad break…



[️ @PremierBoxing / @TRBoxing] pic.twitter.com/UBvtYmBZZN — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 19, 2020