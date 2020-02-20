Ф'юрі зачепив мати Уайлдера, назвавши її другим суперважковаговиком у світі: відео
Суперважковаговики Тайсон Ф'юрі і Деонтей Уайлдер посварилися напередодні матчу-реваншу, який відбудеться в Лас-Вегасі 22 лютого.
Спорт24 писав, що під час дуелі поглядів боксери тривалий час дивилися одне одному в очі, супроводжуючи це провокативними висловами. Першим не витримав чемпіон WBC Уайлдер. Американець штовхнув британського супертяжа. Ф'юрі не придумав нічого кращого, як відплатити Деонтею тією ж монетою.
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З'ясувалося, що Ф'юрі образливо відгукнувся про матір Уайлдера, після чого і сталася сутичка.
"Я перший боксер суперважкої ваги, а ти – другий. Хто, на твою думку, перший?", – сказав Уайлдер.
"Я – перший", – відповів Ф'юрі.
"А хто другий?", – запитав Уайлдер.
"Твоя мама!", – відповів Ф'юрі.
- Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
- Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
- Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.