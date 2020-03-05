Ф'юрі жорстко відповів на чутки про третій бій з Уайлдером

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) жорстко відреагував на чутки з приводу третього бою проти ексволодаря пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це боксер написав у власному Instagram.

До слова: Ф'юрі – Уайлдер: дата і місце третього бою

"Я побив його в перший раз, побив вдруге і звичайно ж поб'ю в третій раз", – написав Тайсон.