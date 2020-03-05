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Ф'юрі жорстко відповів на чутки про третій бій з Уайлдером

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Тайсон Ф'юрі / Getty Images

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) жорстко відреагував на чутки з приводу третього бою проти ексволодаря пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це боксер написав у власному Instagram.

До слова: Ф'юрі – Уайлдер: дата і місце третього бою

"Я побив його в перший раз, побив вдруге і звичайно ж поб'ю в третій раз", – написав Тайсон.

  •  Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився нічиєю.
  • Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року і завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
  • Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.
  • Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
  • Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
  • Після поєдинку обидві сторони заявили, що не проти провести третій поєдинок.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Бокс
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