Ф'юрі жорстко відповів на чутки про третій бій з Уайлдером
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) жорстко відреагував на чутки з приводу третього бою проти ексволодаря пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Про це боксер написав у власному Instagram.
До слова: Ф'юрі – Уайлдер: дата і місце третього бою
"Я побив його в перший раз, побив вдруге і звичайно ж поб'ю в третій раз", – написав Тайсон.
- Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився нічиєю.
- Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року і завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
- Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.
- Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
- Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
- Після поєдинку обидві сторони заявили, що не проти провести третій поєдинок.
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