Ф'юрі зміцнює щелепу до бою з Уайлдером за допомогою кунілінгуса
Британський боксер Тайсон Ф'юрі готується до бою-реваншу проти Деонтея Уайлдера. На кону поєдинку буде стояти пояс чемпіона світу за версією WBC. Ф'юрі готовий використати усі методи, щоб перемогти.
В коментарі The Sun Ф'юрі розповів, в чому полягає його підготовка. Головне – міцне підборіддя.
"Я впевнений в своєму підборідді. Останнім часом я багато часу приділяю кунілінгусу – зміцнюю щелепу", – розповів Ф'юрі.
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Варто зазначити, що це не єдині незвичні заняття, яким займається Ф'юрі в підготовці до бою.
"Я роблю багато з того, що не робив раніше. Їм по п'ять або шість разів на день, п'ю по 8 літрів води. Якщо це дасть мені перевагу, я готовий це спробувати. Я мастурбую по сім разів на день, підіймаю рівень тестостерону", – зізнався боксер в коментарі The Mirror.
А цьому ж The Sun розповідав, що готовий тримати руки в бензині, щоб вони стали міцніші.
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- Бій Уайлдер – Ф'юрі стане другим між цими боксерами. Вперше вони билися 1 грудня 2018 року в Лос-Анджелесі. Тоді Ф'юрі перемагав по очках, але Уайлдер двічі відправив його в нокаут. Тому судді присудили нічию. І чемпіонський пояс залишився в Уайлдера.
- Боксери одразу домовилися про бій-реванш, але його довелося відкласти. За цей час Уайлдер провів два успішні захисти титулу – проти Домініка Брізіла, якого нокаутував вже у першому раунді та Луїса Ортіса, якого переміг нокаутом у сьомому раунді
- На заваді реваншу могло стати жахливе розсічення, яке отримав Ф'юрі в бою проти Отто Валліна. Його він переміг в бою 15 вересня 2019 року. Та все минулося.
- Сам Ф'юрі за той час дебютував в реслінгу.
- Бій-реванш Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер офіційно запланований на 22 лютого в Лас-Вегасі.
- Обоє боксерів зізналися, що свого часу думали про самогубство.
- Своїми прогнозами на результат бою Уайлдер – Ф'юрі поділилися Олександр Усик та Володимир Кличко. При цьому останній заговорив про можливий реванш з Ф'юрі.