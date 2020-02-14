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Ф'юрі зміцнює щелепу до бою з Уайлдером за допомогою кунілінгуса

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Тайсон Ф'юрі / GQ

Британський боксер Тайсон Ф'юрі готується до бою-реваншу проти Деонтея Уайлдера. На кону поєдинку буде стояти пояс чемпіона світу за версією WBC. Ф'юрі готовий використати усі методи, щоб перемогти.

В коментарі The Sun Ф'юрі розповів, в чому полягає його підготовка. Головне – міцне підборіддя.

"Я впевнений в своєму підборідді. Останнім часом я багато часу приділяю кунілінгусу – зміцнюю щелепу", – розповів Ф'юрі.

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Варто зазначити, що це не єдині незвичні заняття, яким займається Ф'юрі в підготовці до бою.

"Я роблю багато з того, що не робив раніше. Їм по п'ять або шість разів на день, п'ю по 8 літрів води. Якщо це дасть мені перевагу, я готовий це спробувати. Я мастурбую по сім разів на день, підіймаю рівень тестостерону", – зізнався боксер в коментарі The Mirror.

А цьому ж The Sun розповідав, що готовий тримати руки в бензині, щоб вони стали міцніші.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Секс Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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