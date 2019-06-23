Фьюрі знову продемонстрував свій голос, шикарно заспівавши: відео

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Тайсон Фьюрі
Тайсон Фьюрі / twitter.com

Непереможний британський боксер Тайсон Фьюрі знову продемонстрував свій талант. Кривдник Володимира Кличка чудово заспівав.

"Циганський король", який нещодавно переміг Томаса Шварца, провів зустріч зі своїми шанувальниками.

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Під час зустрічі Тайсон не стримався й заспівав. Фьюрі має чудовий голос і після кар'єри боксери може спробувати себе в шоубізнесі.

Це не перший раз, коли Тайсон демонструє на публіку свій прекрасний голос. Після перемоги над тим же Шварцом Фьюрі заспівав уривок зі знаменитої пісні американської групи Aerosmith "I Do not Want to Miss a Thing", подякувавши вболівальникам за підтримку.

Шанувальники боксу очікують, що найближчим часом Фьюрі проведе ще один бій проти американця Деонтея Уайлдера. У першому бою боксери не змогли виявити сильнішого, хоча Тайсон побував у серйозному нокдауні.

 

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Теги: Спорт Бокс Тайсон Фюрі
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