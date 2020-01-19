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Ф'юрі зробив зухвалу заяву про Ломаченка

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Тайсон Ф'юрі / boxingscene.com

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вважає, що Василю Ломаченку не вдасться побити Теофімо Лопеса. Ф'юрі вразив бій американця з Річардом Коммі, в якому Теофімо завоював титул IBF.

Тайсон переконаний, що жоден боксер не зупинить Лопеса в рамках легкої ваги.

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Коммі крутий боєць. А Лопес пройшов крізь нього, як гарячий ніж крізь масло. Він найбільший малюк, якого я коли-небудь бачив у житті. Він немов супертяж на карликових ніжках. Нікому в рамках легкої ваги його не побити. Навіть Ломаченко. Нікому,
– розповів Ф'юрі в інтерв'ю iFL.

  • В інтерв'ю Ф'юрі також заявив, що не зустрінеться з Олександром Усиком. Британець назвав Усика невідомим бійцем.
  • Бій Ломаченко – Лопес повинен відбутися до кінця травня 2020 року, але місце проведення зустрічі поки невідомо.
  • Свій останній бій Ломаченко провів 31 серпня, перемігши Люка Кемпбелла в Лондоні. Натомість Лопес 14 грудня нокаутував Коммі.
  • Тайсон Ф'юрі наступний бій проведе 22 лютого проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі
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