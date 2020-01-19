Ф'юрі зробив зухвалу заяву про Ломаченка
Британський боксер Тайсон Ф'юрі вважає, що Василю Ломаченку не вдасться побити Теофімо Лопеса. Ф'юрі вразив бій американця з Річардом Коммі, в якому Теофімо завоював титул IBF.
Тайсон переконаний, що жоден боксер не зупинить Лопеса в рамках легкої ваги.
Читайте також: ESPN визнав поєдинок Ломаченко – Лопес одним з найбільш очікуваних у 2020 році
Коммі крутий боєць. А Лопес пройшов крізь нього, як гарячий ніж крізь масло. Він найбільший малюк, якого я коли-небудь бачив у житті. Він немов супертяж на карликових ніжках. Нікому в рамках легкої ваги його не побити. Навіть Ломаченко. Нікому,
– розповів Ф'юрі в інтерв'ю iFL.
- В інтерв'ю Ф'юрі також заявив, що не зустрінеться з Олександром Усиком. Британець назвав Усика невідомим бійцем.
- Бій Ломаченко – Лопес повинен відбутися до кінця травня 2020 року, але місце проведення зустрічі поки невідомо.
- Свій останній бій Ломаченко провів 31 серпня, перемігши Люка Кемпбелла в Лондоні. Натомість Лопес 14 грудня нокаутував Коммі.
- Тайсон Ф'юрі наступний бій проведе 22 лютого проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відеосьогодні , 21:11
-
Біатлон: Фуркад у блискучому стилі виграв персьют, українець Прима – 11-йсьогодні , 16:08
-
Біатлон: Семеренко фінішувала у топ-10 завдяки неймовірному прориву, Екхофф знову перемогласьогодні , 13:55
Коментарі