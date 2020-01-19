Ф'юрі зробив зухвалу заяву про Ломаченка

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вважає, що Василю Ломаченку не вдасться побити Теофімо Лопеса. Ф'юрі вразив бій американця з Річардом Коммі, в якому Теофімо завоював титул IBF.

Тайсон переконаний, що жоден боксер не зупинить Лопеса в рамках легкої ваги.

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Коммі крутий боєць. А Лопес пройшов крізь нього, як гарячий ніж крізь масло. Він найбільший малюк, якого я коли-небудь бачив у житті. Він немов супертяж на карликових ніжках. Нікому в рамках легкої ваги його не побити. Навіть Ломаченко. Нікому,

– розповів Ф'юрі в інтерв'ю iFL.