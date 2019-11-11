Ганьба і дикунство: Яніна Соколова відреагувала на расистський скандал на матчі Шахтар – Динамо

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Яніна Соколова
Яніна Соколова

Матч чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо" запам'ятався расистським скандалом. Через це навіть довелося зупинити гру, а гравець "гірників" Тайсон за непристойний жест в бік вболівальників отримав червону картку.

Що сталося: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

Після матчу чимало хто засудив дії вболівальників "Динамо" та підтримав гравця "Шахтаря". Серед таких і популярна ведуча Яніна Соколова. Журналістка виклала свої фото 9-літньої давнини, де вона в шалику "Динамо".

"Ультрас фани "Динамо", ваші прояви расизму – ганьба і дикунство", – підписала фото Яніна Соколова.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" закінчився з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Єдиний гол у матчі на 18 хвилині забив Сергій Кривцов. На 74-й хвилині матч зупинили через расистські вигуки на трибунах. Образи не витримав футболіст "Шахтаря" Тайсон, який вибив м'яч на трибуни та показав в бік вболівальників непристойний жест. Гру поновили через сім хвилин. Однак Тайсон одразу ж отримав червону картку. 

Як це було: "Шахтар" вдесятьох здолав "Динамо" в класико: травма Мораеса та расистські вигуки (відео)

Після цієї перемоги "гірники" лідирують в українській першості, маючи 40 очок. Другою йде луганська "Зоря" з 28 очками. "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 13 пунктів і йде третім.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Расизм Шахтар Расизм на матчі Шахтар – Динамо
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