Гандбол: представник України зустрівся з російським колегою після заяви про спільне Євро-2026
Генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун провів зустріч з білоруською та російською стороною. Зустріч відбулася через заяву глави Федерації гандболу Росії Сергія Шишкарьов про спільну з Україною заявку на право провести жіноче Євро-2026.
25 січня на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу Шишкарьов заявив, що Росія та Україна обговорювали можливість спільної подачі заявки.
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Наступного дня Міністерство культури, молоді та спорту України спростувало інформацію. В українському відомстві наголосили, що проводити спільні заходи із країною-агресором – неприйнятно.
Олександр Гладун у коментарі Tribuna.com заявив, що провів зустріч із Шишкарьовим, главою білоруської федерації та президентом Європейської федерації гандболу (EHF).
Зустріч відбулася на Конгресі Європейської Федерації у Стокгольмі (Швеція).
Я, Шишкарьов, а також президент Федерації гандболу Білорусі і президент EHF обговорили, чому Сергій Шишкарьов зробив такі заяви, не маючи на те підстав,
– заявив Гладун.
За його словами, на цей момент Україна не може організовувати та проводити змагання у такому форматі.
- Наступний жіночий чемпіонат Європи відбудеться у 2020 році. Господарями турніру будуть Данія та Норвегія.
- У 2022 році турнір приймуть три країни – Словенія, Чорногорія і Північна Македонія.
- Наразі жодна країна не заявляла про намір прийняти жіночий чемпіонат Європи 2026 року.
- На цей момент триває кваліфікація чемпіонату Європи 2020 року.
- Після двох турів у групі "7" Україна посідає третю сходинку з двома поразками в пасиві.
- У березні й травні "синьо-жовті" проведуть 4 матчі – двічі з Фарерськими островами та Румунією і Польщею.