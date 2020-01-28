Гандбол: представник України зустрівся з російським колегою після заяви про спільне Євро-2026

Генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун провів зустріч з білоруською та російською стороною. Зустріч відбулася через заяву глави Федерації гандболу Росії Сергія Шишкарьов про спільну з Україною заявку на право провести жіноче Євро-2026.

25 січня на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу Шишкарьов заявив, що Росія та Україна обговорювали можливість спільної подачі заявки.

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Наступного дня Міністерство культури, молоді та спорту України спростувало інформацію. В українському відомстві наголосили, що проводити спільні заходи із країною-агресором – неприйнятно.

Олександр Гладун у коментарі Tribuna.com заявив, що провів зустріч із Шишкарьовим, главою білоруської федерації та президентом Європейської федерації гандболу (EHF).

Зустріч відбулася на Конгресі Європейської Федерації у Стокгольмі (Швеція).

Я, Шишкарьов, а також президент Федерації гандболу Білорусі і президент EHF обговорили, чому Сергій Шишкарьов зробив такі заяви, не маючи на те підстав,

– заявив Гладун.

За його словами, на цей момент Україна не може організовувати та проводити змагання у такому форматі.