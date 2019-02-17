Гандболісти "Мотора" драматично програли угорцям у Лізі чемпіонів

Запорізький гандбольний клуб "Мотор" у рамках 12 туру Ліги чемпіонів не зміг перемогти угорську команду "Сегед". Українці поступилися 30:29.

У першому таймі українцям вдалося нав'язати боротьбу одному з лідерів групи. Запоріжці навіть виграли першу половину гри з рахунком 12:15.

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У другому таймі угорці зрівняли рахунок. Після цього команди по черзі виходили вперед. Наприкінці зустрічі більш успішними були господарі, які зуміли вирвати перемогу.

За два тури до кінця групового турніру "Сегед" разом з французьким ПСЖ вже гарантували собі участь у плей-офф.

На чотири путівки ще претендують 6 інших команд групи: "Мотор", "Фленсбург", "Целє", "Загреб" і "Ск'єрн". Український клуб наразі розташовується на 6 позиції, яка дозволяє пройти в плей-офф.

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