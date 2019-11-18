Гандболістка збірної України отримала пропозицію одружитися відразу після матчу: милі фото

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Пропозиція одружитися відразу після матчу / Фото Євгена Кравса

У суботу, 16 листопада, львівська "Галичанка" приймала вдома"Збірну Києва "Спартак". Для гандболістки команди господаря цей матч запам'ятався не тільки перемогою.

23-річна Наталія Савчин отримала від коханого пропозицію одружитися відразу після чергового матчу чемпіонату України, в якому її команда перемогла на власному майданчику з рахунком 33:13.

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Наталя Савчин отримала пропозицію руки і серця після матчу / Фото Євгена Кравса

Наталія Савчин народилася в Городенці на Івано-Франківщині, в сім’ї колишніх гандболістів. Власне, з огляду на те майбутнє дівчинки було визначене. Отримавши перші університети вдома, вона перебралася у Львівське училище фізичної культури, а звідти – в "Галичанку". Нині Наталія є капітаном львів’янок, з якими вигравала титул чемпіонок України. Крім того, Савчин є гравчинею національної збірної.

Щодо самої гри, то боротьби не вийшло. Підопічні головного тренера Тетяни Штефан особливих труднощів у матчах проти аутсайдера української жіночої Суперліги не мали.

Перший тайм закінчився з рахунком 17:8, а у другому був встановлений остаточний рахунок матчу 33:13. Кращі бомбардири львів’янок Діана Дмитришин (9 голів) та Мар’яна Маркевич (5 голів) удвох забили більше м’ячів, аніж вся команда суперниць.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
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