Гандбольний "Мотор" зіграв унічию в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Гандболісти запорізького "Мотора" з нічийного результату розпочали стадію плей-оф нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів проти польського "Віве Кельце".
"Мотор" – "Віве Кельце" 33:33 (16:16, 17:17)
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Команда Миколи Степанця з рахунком 16:16 провела першу половину зустрічі, після чого в другому таймі команди закинули у ворота один одного по 17 м'ячів.
Найбільш результативним гравцем матчу став хорват Лука Чіндріч, який виступає за польську команду. Він забив 8 голів.
Найкращим за результативністю в складі української команди став Артем Козакевич (7 м'ячів).
Матч-відповідь підопічні Степанця проведуть у Кельце за тиждень, 30 березня. Переможець українсько-польського протистояння у чвертьфіналі зіграє з французькою командою "ПСЖ".
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