Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Українські клуби вкрай невдало виступили в останній тиждень єврокубків у 2019 році. Їх результати можуть мати значний вплив на те, чи зіграють українські представники в Лізі чемпіонів у 2021 році.

Нагадаємо, що з українських клубів лише "Динамо" зуміло набрати очки, зігравши внічию зі швейцарським "Лугано". Однак команда зайняла лише третє місце в групі та не вийшла в плей-офф Ліги Європи.

"Олександрія" ще до цього не мала шанси на плей-офф, а в останньому матчі на виїзді поступилася "Генту". Натомість "Шахтар" програв "Аталанті" та вилетів до Ліги Європи.

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Відтак за три матчі Україна набрала лише одне очко в скарбничку коефіцієнтів УЄФА, або ж 0,2 бала. При цьому в нас залишився лише один представник в єврокубках – "Шахтар". Водночас Бельгія розбагатіла на 0,6 бала, Нідерланди – на 0,2. Туреччина та Австрія, які йдуть позаду нас, взяли 0,4 і 0,6 відповідно і скоротили відрив.

Україна поки бореться за дев'яте місце в рейтингу УЄФА. З 2021 року воно дає право представляти два клуби в Лізі чемпіонів (один – в груповому етапі, ще один – в третьому кваліфікаційному раунді), один клуб в Лізі Європи (стартує з раунду плей-офф кваліфікації), а ще два – в Лізі конференції (новий турнір, де один клуб стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду, а ще один – з другого). Натомість десяте місце в рейтингу вже втрачає певні переваги – друга команда в Лізі чемпіонів стартує з другого кваліфікаційного раунду. Щодо одинадцятого місця, то там країна втрачає можливість напряму відправити команду в груповий етап Ліги чемпіонів, і обом клубам треба буде пробиватися через кваліфікацію (виняток – якщо переможець Ліги чемпіонів отримає права зіграти в турнірі завдяки квоті своєї країни).

От і лишається, що після вильоту "Шахтаря" в Лігу Європи та "Динамо" з єврокубків, Україні треба буде боротися за збереження хоча б десятого місця, щоб гарантовано мати представника в груповому етапі Ліги чемпіонів у 2021 році. Адже кваліфікацію можна і не пройти. Робити в цьому сезоні це будуть лише "гірники". Туреччина від нас відстає на 0,7 бала (4 очки), але в них теж лише один представник в єврокубках – "Істанбул Башакшехір". Австрія відстає на 7 очок, але в них два клуби ще виступають – "Зальцбург" та ЛАСК.