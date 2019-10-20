Ганна Соловей принесла Україні другу нагороду на Чемпіонаті Європи з велотреку

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Ганна Соловей
Ганна Соловей

Українка Ганна Соловей здобуває бронзу чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці.

Наша спортсменка набрала 38 очок (20 за коло переваги і 18 на проміжних фінішах), поступившись лише Марії Джулії Конфалоньєрі з Італії (46) і білорусці Татьяні Шараковій (44). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

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Варто відзначити, що це вже друга нагорода для збірної України на Чемпіонаті Європи з велотреку. До цього срібну медаль в спринті здобула Олена Старікова.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт Ганна Соловей
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