Ганна Соловей принесла Україні другу нагороду на Чемпіонаті Європи з велотреку

Українка Ганна Соловей здобуває бронзу чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці.

Наша спортсменка набрала 38 очок (20 за коло переваги і 18 на проміжних фінішах), поступившись лише Марії Джулії Конфалоньєрі з Італії (46) і білорусці Татьяні Шараковій (44). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Читайте також: Я люблю свою країну і не маю права піти, – чемпіонка Європейських ігор Ганна Соловей

Варто відзначити, що це вже друга нагорода для збірної України на Чемпіонаті Європи з велотреку. До цього срібну медаль в спринті здобула Олена Старікова.