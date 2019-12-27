Гармата Сидорчука у ворота "Шахтаря" – найкращий гол "Динамо" у 2019 році (відео)
Київське "Динамо" на своєму офіційному каналі на Youtube опублікувало відео найкращих голів "біло-синіх" у 2019 році.
Зазначимо, що добірка голів досить суб'єктивна, оскільки, через обмеженість прав, автори не могли включити до неї голи "Динамо" у єврокубках та деяких виїзних матчах УПЛ.
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Топ-10 голів "Динамо" у 2019 році: дивіться відео
Спорт24 писав, що під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку "Динамо" проведе шість контрольних матчів. Перший збір триватиме з 15 до 28 січня.
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