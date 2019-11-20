Гарет Бейл "потролив" мадридський "Реал" після перемоги у відборі на Євро-2020: фото та відео

220 Читать новость на русском
Збірна Уельсу з Гаретом Бейлом та прапором / elcomercio.pe

Футболіст Гарет Бейл має певні проблеми в мадридському "Реалі". Гравець конфліктує з головним тренером, мало грає та майже ні з ким не спілкується.

У цьому сезоні Бейл зіграв лише у семи матчах за "Реал". Він не потрапляє в склад або заявку на гру. При цьому матчі збірної валлієць не пропускає, зігравши у восьми матчах кваліфікації Євро-2020 та забивши два голи. Він віддав результативний пас в останньому матчі за збірну, де Уельс переміг Угорщину та гарантував собі потрапляння на Євро-2020.

До слова: Євро-2020: визначилися 20 з 24 збірних, які виступлять на Чемпіонаті Європи

Вже після матчу проти Угорщини Гарет Бейл позував з прапором, на якому був напис "Уельс. Гольф. Мадрид. В такому порядку". Ці слова можна трактувати як відповідь футболіста на критику за те, що він більше часу приділяє гольфу, аніж мадридському "Реалу", за який виступає.

Відео святкування з прапором з написом "Уельс. Гольф. Мадрид. В такому порядку"

 

Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби
сьогодні
8042
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Євро-2020 Спорт Футбол Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"
сьогодні 08:53 Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"
Юрій Семенюк 362
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
18 листопада 13:15 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 10751
Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
19 листопада 23:55 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1019
Бразильського воротаря оточили суперники та жорстко побили: відео
сьогодні 01:20 Бразильського воротаря оточили суперники та жорстко побили: відео
Юрій Семенюк 2943
Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
18 листопада 11:03 Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
Наталя Сколоздра 516
Новини
Більше новин
Залиште відгук