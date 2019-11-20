Гарет Бейл "потролив" мадридський "Реал" після перемоги у відборі на Євро-2020: фото та відео

Футболіст Гарет Бейл має певні проблеми в мадридському "Реалі". Гравець конфліктує з головним тренером, мало грає та майже ні з ким не спілкується.

У цьому сезоні Бейл зіграв лише у семи матчах за "Реал". Він не потрапляє в склад або заявку на гру. При цьому матчі збірної валлієць не пропускає, зігравши у восьми матчах кваліфікації Євро-2020 та забивши два голи. Він віддав результативний пас в останньому матчі за збірну, де Уельс переміг Угорщину та гарантував собі потрапляння на Євро-2020.

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Вже після матчу проти Угорщини Гарет Бейл позував з прапором, на якому був напис "Уельс. Гольф. Мадрид. В такому порядку". Ці слова можна трактувати як відповідь футболіста на критику за те, що він більше часу приділяє гольфу, аніж мадридському "Реалу", за який виступає.

Відео святкування з прапором з написом "Уельс. Гольф. Мадрид. В такому порядку"