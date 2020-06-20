Гармаш не хоче повертатися у "Динамо"
Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш не хоче повертатися у київський клуб. Футболіст зацікавлений залишитися у чемпіонаті Туреччини, де виступає за ФК "Різерспор".
Про бажання Гармаша залишитися у "Різеспорі" розповів його партенер по команді Микола Морозюк. Про це інформує Sport.ua.
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Гармаш і Борячук не хочуть покидати Туреччину
За словами Морозюка, Денис Гармаш і Андрій Борячук (орендований у "Шахтаря") хочуть залишитися в турецькому клубі.
Обидва футболісти виступають за "Різеспор" на правах оренди.
Вони задоволені. Їм подобається в цій команді, хочуть залишитися. Андрій мало грає, Денис – більше, він у нас топ-гравець,
– сказав Морозюк.
30-річний Гармаш встиг провести за "Різеспор" 9 матчів, у його активі 2 голи.
Повідомлялося, що по завершенню сезону Денис повернеться у "Динамо". Турецький клуб начебто не буде продовжувати оренду Гармаша.
Статистика Гармаша у "Динамо"
- Гармаш перебуває у "Динамо" з 2007 року. У футболці киян Денис провів 284 матчі у всіх турнірах.
- На його рахунку 40 голів та 39 результативних передач. У пасиві півзахисника 5 вилучень.
- Футболіст вигравав з "Динамо" всі трофеї на рівні України.