24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Гармаш – як вірус, Суркіс не знайшов від нього вакцини: Морозюк про стосунки із одноклубником

- Читать новость на русском
Микола Морозюк / instagram.com/crizesporas

Захисник турецького "Різеспора" та один із лідерів команди Микола Морозюк розповів про відносини з українськими футболістами у турецькому клубі та про провальні результати у сезоні.

Про це Микола Морозюк розповів у інтерв'ю Команді №1. Футболіст у жартівливому стилі прокоментував своїх українських одноклубників.

Читайте також Орендовані гравці "Динамо" забили один одному в чемпіонаті Туреччини – відео

Морозюк зазначив, що усі українці живуть в одному будинку. Футболіст заходить в гості до Дениса Гармаша, щоб подивитись українські новини.

Весь час говорить мені: "Подивися". Я більше, ніж пів години, поруч з ним перебувати не можу, виділяю на спілкування 30 хвилин, потім тікаю. Гармаш – як вірус та Ігор Михайлович від нього не знайшов вакцину. Ну а якщо серйозно, звичайно, добре, що вони поруч, підтримуємо один одного, – заявив Морозюк.

Микола відверто розповів, що цей сезон став провальний для їх команди та пожартував: "Гармаш приїхав, потягнув нас на дно. Зараз у команди змінився тренер, у нього хороша кваліфікація, з ним ми можемо покращити результати".

За словами Миколи, тренер за п'ять днів своєї роботи у клубі зробив чимало роботи, але карантин зупинив весь процес. До цього клуб втратив багато очок і в підсумку клуб виявився в зоні вильоту. У чемпіонаті велика щільність результатів, тому можна швидко змінити ситуацію у турнірній таблиці.

Морозюк виступає за клуб вже понад рік та є одним із лідерів команди. Взимку до нього приєдналися ще два українці – Денис Гармаш з київського "Динамо" та Андрій Борячук з "Шахтаря".

Чемпіонат Туреччини одним з останніх був припинений на тлі пандемії коронавірусу. "Різеспор" знаходиться в зоні вильоту на 16-му місці.

  • Денис Гармаш перебував у структурі київського "Динамо" з 2007 року, а у вищій лізі чемпіонату України дебютував 31 серпня 2009 року.
  • За команду півзахисник зіграв 284 матчі в усіх офіційних турнірах (184 – у чемпіонаті України, 68 – у єврокубках, 26 – у Кубку України та 6 – у Суперкубку).
  • У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

​Борячук за першу команду "Шахтаря" дебютував у 2015 році, в матчі Кубка України проти "Тернополя" і у першому ж матчі відзначившись голом. У 2016 році провів перший матч у Лізі Європи проти "Шальке 04". 

У складі донецького клубу став чемпіоном України у сезоні 2016/17. Також Андрій Борячук є володарем кубка України цього ж року.

Із 2017/19 роки виступав у "Маріуполі", зіграв 43 матчі та відзначився 12 голами.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:37 Коронавірус в Росії: кількість хворих збільшилася до 4731 людини
Лікування 152709
сьогодні , 09:46 Українська тенісистка Костюк поділилась із вболівальниками спокусливим фото
Теніс 1387
сьогодні , 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Лікування 74399
сьогодні , 12:04 Найкращі нокаути 2019 року: відео
Бокс 2506
сьогодні , 08:50 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Інші види спорту 1629
сьогодні , 12:30 Ексфутболіст "Шахтаря" Дуглас Коста похизувався відео, де приміряє сукню дівчини
Футбол 13
сьогодні , 01:17 Буде багато смертей, – Трамп вводить війська у Нью-Йорк для боротьби з COVID-19
Новини світу 13603
сьогодні , 10:29 Український футболіст Зозуля подарував лікарні обладнання для боротьби з коронавірусом
Футбол 677
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:04 Найкращі нокаути 2019 року: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 08:50 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
4 квітня 22:16 У гравця "Ювентуса" знову виявили коронавірус після лікування
Ігор Саджениця
4 квітня 12:39 Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відео
Юрій Семенюк
4 квітня 12:05 УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відео
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук