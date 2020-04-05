Гармаш – як вірус, Суркіс не знайшов від нього вакцини: Морозюк про стосунки із одноклубником

Захисник турецького "Різеспора" та один із лідерів команди Микола Морозюк розповів про відносини з українськими футболістами у турецькому клубі та про провальні результати у сезоні.

Про це Микола Морозюк розповів у інтерв'ю Команді №1. Футболіст у жартівливому стилі прокоментував своїх українських одноклубників.

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Морозюк зазначив, що усі українці живуть в одному будинку. Футболіст заходить в гості до Дениса Гармаша, щоб подивитись українські новини.

Весь час говорить мені: "Подивися". Я більше, ніж пів години, поруч з ним перебувати не можу, виділяю на спілкування 30 хвилин, потім тікаю. Гармаш – як вірус та Ігор Михайлович від нього не знайшов вакцину. Ну а якщо серйозно, звичайно, добре, що вони поруч, підтримуємо один одного, – заявив Морозюк.

Микола відверто розповів, що цей сезон став провальний для їх команди та пожартував: "Гармаш приїхав, потягнув нас на дно. Зараз у команди змінився тренер, у нього хороша кваліфікація, з ним ми можемо покращити результати".

За словами Миколи, тренер за п'ять днів своєї роботи у клубі зробив чимало роботи, але карантин зупинив весь процес. До цього клуб втратив багато очок і в підсумку клуб виявився в зоні вильоту. У чемпіонаті велика щільність результатів, тому можна швидко змінити ситуацію у турнірній таблиці.

Морозюк виступає за клуб вже понад рік та є одним із лідерів команди. Взимку до нього приєдналися ще два українці – Денис Гармаш з київського "Динамо" та Андрій Борячук з "Шахтаря".

Чемпіонат Туреччини одним з останніх був припинений на тлі пандемії коронавірусу. "Різеспор" знаходиться в зоні вильоту на 16-му місці.

Денис Гармаш перебував у структурі київського "Динамо" з 2007 року, а у вищій лізі чемпіонату України дебютував 31 серпня 2009 року.

За команду півзахисник зіграв 284 матчі в усіх офіційних турнірах (184 – у чемпіонаті України, 68 – у єврокубках, 26 – у Кубку України та 6 – у Суперкубку).

У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі. ​

​Борячук за першу команду "Шахтаря" дебютував у 2015 році, в матчі Кубка України проти "Тернополя" і у першому ж матчі відзначившись голом. У 2016 році провів перший матч у Лізі Європи проти "Шальке 04".

У складі донецького клубу став чемпіоном України у сезоні 2016/17. Також Андрій Борячук є володарем кубка України цього ж року.

Із 2017/19 роки виступав у "Маріуполі", зіграв 43 матчі та відзначився 12 голами.

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