Гармаш вперше прокоментував вилучення у кубковому матчі з "Шахтарем"

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Денис Гармаш
Денис Гармаш / shakhtar.com

У чвертьфіналі Кубка України футболіст "Динамо" Денис Гармаш отримав пряме вилучення. Гравець ударив нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Денис був вилучений з поля за агресивну поведінку після зупинки гри. У відповідь Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення покарати футболіста відстороненням на чотири матчі.

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Денис прокоментував це рішення в розмові з клубними журналістами київського "Динамо".

"На мій погляд, це дуже жорстоке покарання, вважаю, чотири матчі дискваліфікації для мене – дуже багато. Так, я розумію, що був не правий в тому епізоді, що підвів партнерів по команді, тренерів, вболівальників і дуже шкодую про це. А найприкріше – що ми програли матч по пенальті! Але у тому моменті мій удар не був настільки сильним, щоб завдати травму Мораесу.

Згадайте, коли гравець "Шахтаря" Ісмаїлі вдарив рукою в обличчя нашого футболіста, його відсторонили усього на два матчі – це у два рази менше! А, наприклад, Тайсон майже в кожній грі відмахується від суперників ліктями або дає гравцям стусани ногами, як було в матчі з донецьким "Олімпіком", а судді не показують йому червоні картки, схоже, вони просто бояться вилучати гравців "Шахтаря"!

Я не намагаюся виправдатися чи наговорювати на когось, але ті люди, які розбираються у футболі, прекрасно розуміють, що діється в нас у ФФУ. Та я вірю, що так буде не завжди", – сказав Гармаш.

Через дискваліфікацію Денис пропустить українське класико "Динамо" – "Шахтар", а також матчі проти "Маріуполя", ФК "Львів" та "Олександрії". Вилучення у матчі з "Шахтарем" стало для Гармаша п'ятим у кар'єрі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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