Гармашу й не снилось: баскетболіст НБА влучив у кошик з 20 метрів: відео

Футболіст київського "Динамо" Денис Гармаш протягом матчу з "Арсенал-Київ" змарнував декілька чудових нагод забити гол з близької відстані. А ось зірковий баскетболіст Стефен Каррі точно знає, що таке точність.

Гравець "Голден Стейт" виконав божевільний баззер-бітер перед самою сиреною.

Читайте також: Баскетболісту НБА вдався божевільний кидок одночасно з фінальною сиреною: відео

Коли до завершення чверті залишалися лічені секунди, Каррі вирішив зробити кидок з власної триочкової зони. М'яч дивом потрапив у кільце, діаметр якого 45 см.

Однак "Голден Стейт" все одно програли "Сан-Антоніо" з рахунком 111:105.

Що таке баззер-бітер?З англійської від buzzer beater – удар з сиреною. Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті із супутнім звуком сирени. Цей термін, в більшості випадків, вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і сирена про закінчення часу лунає в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram