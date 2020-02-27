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Гармата Голанда та елегантний гол Мертенса: УЄФА обрав 4 найкращі голи Ліги чемпіонів – відео

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Ерлінг Голанд / Getty Images

УЄФА назвав чотирьох гравців, чиї голи претендують на звання найкращого в перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На звання найкрасивішого гола претендують: постріл Ерлінга Голанда в ворота ПСЖ (2:1), м'ячі Йосипа Ілічича і Ремо Фройлера з "Аталанти" у ворота "Валенсії" (4:1), також не залишили без уваги елегантний гол Дріса Мертенса з "Наполі" у ворота "Барселони" (1:1).

Це цікаво: ФІФА погодилася внести кардинальні зміни щодо оренди гравців: що пропонується

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best goal of the Last-16 first legs? #GOTW #UCLGOTW @nissanfootball

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Проголосувати можна на офіційному сайті УЄФА. Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 10, 11, 17 і 18 березня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ФК Боруссія Д ФК Аталанта ПСЖ Наполі УЄФА Новини Спорту Ліга чемпіонів Футбол
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