Власник телеканалів "Футбол" Олександр Денисов розповів про історію, коли президент "Шахтаря" Рінат Ахметов після невдалого матчу розбив машини футболістів "гірників".

У 2007 році була інформація, що у Ріната Ахметова здали нерви після неприємної поразки "Шахтаря" в матчі Кубка УЄФА. Тоді він нібито власноручно бейсбольною битою розбив БМВ і "Мерседеси" своїх гравців. Про це Денисов розповів у інтерв'ю "Люкс ФМ".

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– Існує історія про розбиті машини футболістів "Шахтаря"…

– Це легенда, гарна легенда.

– Тобто говорять, що "Шахтар" програв один з важливих матчів, Рінат Ахметов прийшов з битою і розбив ті машини, які він їм і подарував…

– Це дуже гарна історія, яка могла б прикрасити будь-який фільм Тарантіно, але, на жаль, це просто історія, вимисел.

Рінат Ахметов розбив машини футболістів

Раніше була інформація, що виліт "гірників" з розіграшу Кубка УЄФА 2002/2003 занадто болісно прийняв на свій рахунок Рінат Ахметов. Президент української команди після домашньої поразки іспанській "Аустрії" (1:5) прийшов у лють, покинув межі своєї ложі для почесних гостей і, опинившись на стоянці, де були припарковані автомобілі футболістів, зажадав надати йому найважчу біту для гри в бейсбол.

Жорстким спортивним інвентарем Ахметов пройшовся по декільком автомобілям гравців своєї команди, щоб показати тим, що вони не заслуговують їздити на розкішних транспортних засобах.

Збіг чи ні, але вже незабаром після цього інциденту "Шахтар" виграв свій перший в історії єврокубок. Методика батога і пряника в дії.