Гарсія розсміявся в камеру, коли у нього запитали про бій з Ломаченко: відео

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія (39-1, 30 КО) повертається в бокс. Американець вже підписав контракт з DAZN на один бій і це стимулює його перемогти Джессі Варгаса (29-2-2, 11 КО).

Однак крім того, що Гарсія готується до бою 29 лютого, він ще й проявляє свою медіа-активність.

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Журналісти не соромляться питати його про поєдинок з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), незважаючи на те, що він виглядає дуже малоймовірним. Після одного з таких питань американець не зміг стримати сміх, але все ж відповів:

Зараз я навіть і не думаю про легку вагу. Може бути, якщо я спочатку піду в суперлегку, відчую себе там, то потім зможу опуститися і в легкий. Можливо. Але я не ставлю перед собою подібних планів. Я хочу битися в суперлегкомуі напівсередньому дивізіонах.



Якщо це буде в суперлегкій вазі, якщо він зважиться піднятися, то я з великим задоволенням зустрінусь з ним. Але поки я нічого подібного не чув від нього або його промоутерів. У них є свої плани, бої, які вони хочуть провести. Здається, Майкі Гарсія – це не те ім'я, яке вони бачать в списку найближчих суперників.

Нагадаємо, зовсім недавно Гарсія заявив, що Ломаченко не заслуговує першого місця в рейтингу Р4Р. Проблема не в українця, а в тому, що Сауль Альварес краще.