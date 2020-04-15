Гаряча дружина українського футболіста показала сексуальний трюк з туалетним папером: відео
Дружина півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова Ліза має неймовірну фігуру і радує цим своїх підписників в Instagram.
Дівчина взяла участь в популярному челенджі з туалетним папером. Однак внесла в нього деякі гарячі корективи.
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Шанувальники залишають сотні коментарів буквально під кожним відвертим знімком красуні. Відзначимо, що крім занять в тренажерному залі, брюнетка знаходить час і для своєї дочки Сабріни.
Більше фотографій дружини Максима Третьякова:
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