Гаряча дружина українського футболіста показала сексуальний трюк з туалетним папером: відео

Дружина півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова Ліза має неймовірну фігуру і радує цим своїх підписників в Instagram.

Дівчина взяла участь в популярному челенджі з туалетним папером. Однак внесла в нього деякі гарячі корективи.

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Шанувальники залишають сотні коментарів буквально під кожним відвертим знімком красуні. Відзначимо, що крім занять в тренажерному залі, брюнетка знаходить час і для своєї дочки Сабріни.

Більше фотографій дружини Максима Третьякова:

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