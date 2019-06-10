Гаряча реакція Феттеля на скандальну перемогу Хемілтона на гран-прі Канади: відео

Німецький гонщик італійської команди Ferrari Себастьян Феттель першим фінішував на гран-прі Канади, однак через штраф переможцем гонки став британець Льюїс Хемілтон з Mercedes.

На 48 колі Феттель помилився, у повороті зрізавши трасу. Він виїхав перед самим Хемілтоном, мало не відправивши суперника у стінку. Стюарди за це дали німцю 5 секунд штрафу.

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Перебуваючи в кокпіті, Феттель заявив своїй команді, що не навмисно притиснув Хемілтона й наполягав на тому, що йому нікуди було подітися. Окрім того, на колесах боліда була трава.

Відразу після гонки Феттель побіг до суддів з'ясовувати причини штрафу. Було помітно, що німець надзвичайно розлючений і не хоче брати участь у церемонії нагородження.

Все ж Себастьян вирішив повернутися на церемонію й досі не відомо, з ким сам німець зустрівся відразу після гонки. Повертаючись на подіум, гонщик Ferrari переставив таблички, поставивши собі перше місце.

Також Феттель зустрівся з Хемілтоном після гонки й запитав британця, куди він мав подітися у тому моменті. На це Льюїс змовчав. У підтрибунному приміщенні панувала надзвичайно напружена атмосфера.

Під час нагородження Хемілтон запросив Феттеля на перше місце, однак Себастьян практично відразу повернувся на другу сходинку.

Rivals on track ️

Respect off it



There's room for two on the top step#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/fZhua30FgC — Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.

Під час нагородження Льюїс давав коментар щодо гонки й вболівальники почали його освистувати. Себастьян попросив фанатів не робити цього, оскільки Хемілтон не приймав рішення щодо штрафу.

VETTEL: "The people shouldn't boo at Lewis... I really enjoyed the race and the crowd. Lewis was a bit faster, but we were able to keep him behind. Ask the people what they think"#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/iUAXm7vPMs — Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.

Врешті-решт, у Ferrari вирішили подати апеляцію на рішення про пенальті.

Після гран-прі Канади Хемілтон лідирує в заліку пілотів. Британець набрав 162 очки. Другий Валлтері Боттас (133), третій – Феттель (100).