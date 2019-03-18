Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото

Матч 25-го туру чемпіонату Греції між "Панатінаїкосом" та "Олімпіакосом" не був дограний. Гру довелося зупинити через масові заворушення на трибунах.

Уже на 5-й хвилині матчу фанати "Панатінаїкоса" атакували представників "Олімпіакоса", які перебували на лавці для запасних.

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У пірейському клубі згодом заявили, що один з хуліганів мав при собі ніж.

На 53 хвилині масові заворушення свої голом спровокував нападник "Олімпіакоса" Мігель Герреро. Вболівальники "Панатінаїкоса" на поліцейських, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

Головний арбітр зупинив матч на 70-й хвилині за рахунку 0:1 на користь "Олімпіакоса". Поєдинок досі не дограли.

Греция, сегодняшний суперматч Панатинайкос-Олимпиакос и пиро зелёных! / Greece, Panathinaikos-Olympiakos today pic.twitter.com/D6JDV1NioR — Амир (@u1tramir) 17 марта 2019 г.

Наразі "Олімпіакос" у турнірній таблиці чемпіонату Греції розташовується на 2 позиції. "Панатінаїкос" – 7-й.

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