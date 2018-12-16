Гассієв не був готовий боксувати з Усиком на 100%, він з нетерпінням чекає реваншу, – тренер

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Гассієв розраховує провести реванш з Усиком
Гассієв розраховує провести реванш з Усиком / sport-express.ru

Мексиканський тренер Абель Санчес розповів, що росіянин Мурат Гассієв провів бій проти українського абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з травмою. Саме це, на думку команди росіянина, вплинуло на результат.

Після поєдинку з Усиком команда росіянина заявила про те, що на вирішальний поєдинок Гассієв вийшов із серйозною травмою плеча.

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"Перш за все я вам скажу, що Мурат – дуже добрий і позитивний хлопець. Його реабілітаційний період після травми добігає кінця. Він, звичайно ж, знає, що в бою з Усиком не був готовий боксувати на 100%. А тому Мурат вже з нетерпінням чекає можливості знову провести бій з українцем у майбутньому. Перехід у суперважку вагу? Ми раніше про це говорили. Вважаю, остаточне рішення буде прийнято тоді, коли він повернеться в стрій", – цитує тренера vRINGe.

Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов розповів, що особисто Гассієв просить організувати поєдинок проти Усика.

2 липня 2018 року в Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
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